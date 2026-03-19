Viņš vēlas kļūt par pavāru, taču šobrīd viņa lielākā cīņa ir par paša dzīvību – 19 gadus vecais Emīls lūdz sabiedrības palīdzību 0
Mēs visi zinām Imanta Ziedoņa vārdus “visbriesmīgāk ir, kad otram sāp”. Taču vēl grūtāk ir tad, ja sāp mūsu bērniem, radiniekiem, draugiem vai vienkārši paziņām. Šādā brīdī mums gribas darīt visu, lai tikai otram būtu labi. Esam gatavi veltīt savu laiku, rūpes un mīlestību, lai palīdzētu, taču ir situācijas, kad ar to vien nepietiek, un nākas lūgt līdzcilvēku atbalstu.
Tieši šobrīd palīdzība ir nepieciešama 19 gadus vecajam Emīlam no Ādažu novada. Kā vēsta ziedot.lv publiskotā informācija, Emīls ir vienīgais dēls saviem vecākiem, ar saviem sapņiem un nākotnes plāniem. Emīls ir daudzpusīgs jauns cilvēks, aizraujas ar datorspēlēm, makšķerēšanu, patīk ceļošana, viņš ir liels hokeja un basketbola fans, rūpējas par ģimenes mīluļiem – suni un kaķi. Tā kā Emīlam patīk gatavot ēst, viņš izlēma apgūt pavāra profesiju. Taču mācības Emīlam nācās pārtraukt nopietnu veselības problēmu dēļ.
Drīz pēc pilngadības sasniegšanas Emīla dzīve krasi mainījās – viņam tika atklāts audzējs galvā. Sākotnēji bija sejas mīmikas izmaiņas un viegli kustību traucējumi, kuriem pievienojās galvas sāpes. Pēc izmeklējumiem tika noteikta diagnoze. Pērn Emīls pārcieta sarežģītu, bet veiksmīgu operāciju, kuras laikā tika paņemti audzēja paraugi, kas nosūtīti uz specializētu laboratoriju Londonā, kur noteica audzēja veidu.
Diemžēl audzējs atrodas vietā, kurai nav iespējams piekļūt ar ķirurģiju vai staru terapiju, tāpēc vienīgā iespējamā ārstēšana ārstu konsīlija ieskatā ir ilgstoša terapija ar speciāliem medikamentiem, jo audzējs progresē. Labā ziņa ir, ka ārstu pieredze un līdzšinējie ārstēšanas rezultāti ar šiem medikamentiem rāda, ka šādos gadījumos audzēju ir iespējams veiksmīgi ārstēt.
Tas dod cerību, ka ar pareizu un savlaicīgu ārstēšanu Emīls varēs atgriezties pie savas ierastās dzīves un nākotnes plāniem. Sliktā ziņa – šo medikamentu valsts apmaksā bērniem, bet ne pieaugušajiem. Ārstēšanas izmaksas ir 22 024,80 eiro mēnesī, pirmajai devai ģimene piesaistīja ziedojumus privāti, bet ārstēšanas turpināšanai nepieciešami vēl 242 272,8 eiro*. Emīla ģimenei šādu līdzekļu diemžēl nav, tāpēc viņi lūdz līdzcilvēku palīdzību, lai ārstēšanu varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk.
“Ikviens ziedojums – gan liels, gan mazs – var palīdzēt Emīlam saņemt nepieciešamo ārstēšanu un turpināt ceļu uz saviem sapņiem. No sirds pateicamies ikvienam par palīdzību, atbalstu un dalīšanos ar šo stāstu,” lūdz Emīla vecāki. Palīdzēsim, kopā mēs varam!
Ģimene ir iesniegusi arī pieteikums individuālai zāļu komensācijai Nacionālajā veselības dienestā, bet atbilde gaidāma aprīļa sākumā, kas labākajā gadījumā piešķirs līdz 2500 eiro mēnesī un gadā kopā 30 000 eiro. Šī summa segs tikai nelielu daļu no kopējās summas.
Palīdzēsim Emīlam atgriezties savā ikdienas dzīvē un piepildīt savus nākotnes sapņus! https://www.ziedot.lv/palidziba-emilam-kudinam-5935