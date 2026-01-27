“Šī nebūs gaušanās, ka “viss slikti”.” Uzņēmums “Latvijas Pērles” tiek pārdots, nosaukta tā cena 22
Kādu laiku atpakaļ LA.LV dalījās stāstā par sievieti vārdā Elīna. Ar mīlestību un drosmi viņa uzdrīkstējās riskēt un izvēlējās veidot biznesu. Tika atvērti vairāki veikali, un vārdu salikums “Latvijas Pērles” daudziem kļuva atpazīstams. Taču tagad sieviete soctīklos nākusi klajā ar negaidītu ziņu….
“Latvijas Pērles meklē jaunu saimnieku, īpašnieku.❤️
Nē, šī nebūs gaušanās par to, ka “viss ir slikti”. Uzņēmumam klājās labi. Daudzu gadu garumā esam mīlēts zīmols, kas pārstāv vairāk kā 340 Latvijas ražotājus. Esam kopā auguši un segmentā “ražots Latvijā” patiešām paveikts ir neticami daudz.
Teju 12 gadu laikā Latvijas Pērles ir augušas tikai pateicoties fanātiskam darbam, komandai, kas vienmēr darījusi vairāk kā iespējams. Visa veida attīstība notikusi par saviem līdzekļiem un ieguldot milzīgi lielu darbu un gūstot neticami lielu uzticību, atbalstu no mūsu sadarbības partneriem.
Šodien uzņēmumam ir 11 veikali, interneta veikals, sava ražošana, birojs un noliktava. Tas ir stāsts par šodienu.
Plānu ir ļoti daudz. Skaistu, ambiciozu un izaugsmi nesošu. Diemžēl es pati tos vairs nevaru realizēt. Taču ar prieku padalīšos ar savu nākotnes vīziju ar tiem, kas vēlēsies šo stāstu turpināt.
Daļa veikalu ir nodrošināti arī ar krūžu apdrukas iekārtām. Uzņēmumā modernizēti un veiksmīgi izstrādāti visi procesi. Uzņēmums tiek pārdots kā viens kopums – kopā ar uzņēmumu Latvijas Pērles, kas ir A līmeņa nodokļu maksātājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem. Taču iespējams to iegādāties bez SIA vai kādām citām materiālām vērtībām.
Uzņēmums nav nekādu nenokārtotu saistību – ne ar piegādātājiem, ne darbiniekiem, ne valsts iestādēm. Tam nav nenomaksātu saistību. Uzņēmums ir finansiāli tīrs un veiksmīgs, pārskatāms.
Ja, skatoties Lursoft datos, Jūs pamanīsiet komercķīlas atzīmi – uzreiz paskaidroju: tā attiecas uz kredītlīniju apgrozāmajiem līdzekļiem, kas faktiski netiek izmantota. Šo komercķīlu ir iespējams noņemt jebkurā brīdī, un tā nav saistīta ar finansiālām grūtībām.
Drīzumā būs gatavs arī revidenta pārbaudīts gada pārskats, ar kuru jaunais īpašnieks varēs pilnībā iepazīties. 2025. gada apgrozījums 2,6 milj. Katru gadu uzņēmums piedzīvojis ievērojamu apgrozījuma kāpumu, vienlaicīgi spējis par saviem līdzekļiem attīstīties.
Uzņēmuma vērtība (pamatlīdzekļi, krājumi, nomas līgumu drošības naudas, apgrozāmie līdzekļi, automašīnas un n\ī) 2 milj. Kas arī noteikta par uzņēmuma cenu.
Jaunā īpašnieka rokās nonāks:
• visi 11 veikali ar pilnu aprīkojumu,
• reğistrēta preču zīme, zīmols “Latvijas Pērles”, domēna vārds latvijasperles.lv
• visi krājumi un preces,
• jaunā, skaistā ēka – pilnībā izremontēta, labiekārtotā, tehnoloģijām aprīkotā noliktavas, ražošanas un biroja funkcijām atbilstoša ēka Ikšķilē.
• uzņēmuma autoparks un viss, kas saistīts ar uzņēmuma darbību.
Lielākā vērtība, ko iegūs jaunie saimnieki- kolosālāko, lojālāko komandu. 🙏❤️
Es no sirds ceru, ka Latvijas Pērļu kolosālā komanda piedzīvos jaunu posmu – ar uzņēmuma īpašnieku, kurš spēs dot tai pašu labāko. Mans mērķis ir palīdzēt Latvijas Pērlēm atrast jaunus ceļus un jaunas iespējas, lai mierīgu sirdi varētu no šī stāsta izkāpt.
Paldies ikvienam, kas bijis un būs daļa no šī stāsta.
Lūdzu nerakstīt, nezvanīt man “papļāpāšanas pēc”, man tam šobrīd nav spēka. Sarunas par uzņēmuma pārdošanu notiks tikai ar pretendentiem, kas skaidri varēs pierādīt savas finansiālās spējas realizēt Latvijas Pērles iegādi.
Būšu neizsakāmi pateicīga, ja dalīsies ar šo, lai pēc iespējas ātrāk Latvijas Pērles satiek savu stāsta turpinātāju.
Tik grūti nospiest publicēšanas pogu… un tomēr…
Ar mīlestību, Elīna.”
Komentāru sadaļā cilvēki novēl labu veselību un veiksmi
“Veselību un sirdsmieru! Lai Latvijas pērles jaunais saimnieks turpina iesākto un patiesi novērtē iegūto!”
“Nav māksla radīt , bet māksla ir radīt un noturēt tāda līmeņa biznesu kā “Latvijas Pērles” ! Ļoti ceru, ka jaunais īpašnieks spēs to turpināt tādā pat līmenī kā Jūs! 🙏 Lai veicas un veselību vēlot!”
“Domāju, ka visiem šo grūti ir lasīt- Elīn, tu esi dzinulis. Bet! Veselība pirmajā vietā! Zinu, ka nāks kas cits- tu neesi miera iemiesojums”
“Elīna Bukša arī man ir tik grūti un smeldzīgi sirdī spiest dalīties… bet vēlu Tev veselību un visforšāko sekotāju Tavam izlolotajam un veiksmīgajam uzņēmumam Latvijas Pērles un tāpēc dalos…”
“Ak, Elīn! 🫂 Ticu, ka šis nebija viegls lēmums. 😞 Kaut izdotos atrast patiesi sirdssiltu pircēju, kas spēj noturēt radītās vērtības.”
Arī LA.LV komanda novēl uzņēmumam un tā jaunajam īpašniekam veiksmi, izdošanos un vēl daudz jaunu, spožu stāstu šajā zīmolā!