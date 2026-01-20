Vīrietis apjucis par “Sadales tīkla” cenrādi – cik tad īsti maksā elektrība? 0
LA.LV redakcija saņēmusi kāda lasītāja jautājumu un neizpratni par AS “Sadales tīkls” mājsaimniecībām paredzēto cenrādi. Meklējot nepieciešamo informāciju, lasītājs pat bijis spiests piesaistīt mākslīgā intelekta palīdzību.
Lasītājs rakstīja: “Kāpēc ST izplata cenrādi mājsaimniecībām norādot cenas bez PVN? Jāpiebilst ka, lai atrastu vienkāršu tabulu, kur norādīts, cik izmaksā noteikts jaudas pieslēgums mēnesī, man nācās ņemt palīgā AI.”
AS “Sadales tīkls” viesa skaidrību šajā jautājumā, norādot: “AS “Sadales tīkls” pakalpojumu cenrādī norāda izmaksas ar jau iekļautu pievienotās vērtības nodokli (PVN), šeit var skatīt piemērus: https://sadalestikls.lv/lv/cenradis.
Iespējams, lasītājs ir domājis maksu par elektrības pieslēguma jaudas uzturēšanu, kas tiek iekļauta ikmēneša elektroenerģijas rēķinā.
Elektroenerģijas piegādes pakalpojumu nodrošina vairāki pakalpojumu sniedzēji, tādējādi tas sastāv no vairākām komponentēm, to skaitā:
- maksa par pašu elektroenerģiju, ko nodrošina un piemēro klienta izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs,
- pārvades un sadales pakalpojumi, ko nodrošina pārvades operators “Augstsprieguma tīkls” un sadales operators “Sadales tīkls”. Šeit tiek izdalīta maksa par jaudas uzturēšanu, kas tiek aprēķināta atkarībā no mājsaimniecības izvēlētās pieslēguma jaudas (fāžu un ampēru skaita), un maksa par elektroenerģijas piegādi, kas atkarīga no mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa (kilovatstundu skaita) konkrētajā mēnesī,
- PVN, kas tiek piemērots atbilstoši aprēķinātajai kopsummai.
Tā kā šīs komponentes variē atkarībā no katras atsevišķas mājsaimniecības pieslēguma jaudas un elektroenerģijas patēriņa, tās izdala atsevišķi, atsevišķi norādot arī aprēķināto PVN summu.
Lai redzētu kopējās izmaksas (ar PVN), iesakām izmantot “Sadales tīkla” tarifu kalkulatoru, kas pieejams uzņēmuma mājaslapā: https://sadalestikls.lv/lv/tarifu-kalkulators.
Kalkulatorā būs jānorāda mājsaimniecības elektrības pieslēguma jaudas parametri un mēneša elektroenerģijas patēriņa dati; iespējams norādīt arī tirgotāja piemēroto elektroenerģijas cenu.”
