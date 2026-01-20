Foto: LETA

Vīrietis apjucis par “Sadales tīkla” cenrādi – cik tad īsti maksā elektrība? 0

LA.LV
5:40, 20. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

LA.LV redakcija saņēmusi kāda lasītāja jautājumu un neizpratni par AS “Sadales tīkls” mājsaimniecībām paredzēto cenrādi. Meklējot nepieciešamo informāciju, lasītājs pat bijis spiests piesaistīt mākslīgā intelekta palīdzību.

Kokteilis
Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē
Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm – 7 latviešu vārdu īpašniecēm 2026. gads solās būt īpaši veiksmīgs 7
Mājas
Var pamatīgi sabojāt dzīvi: 10 lietas, ko nekādā gadījumā nevajadzētu likt “bardačokā”
Lasīt citas ziņas

Lasītājs rakstīja: “Kāpēc ST izplata cenrādi mājsaimniecībām norādot cenas bez PVN? Jāpiebilst ka, lai atrastu vienkāršu tabulu, kur norādīts, cik izmaksā noteikts jaudas pieslēgums mēnesī, man nācās ņemt palīgā AI.”

AS “Sadales tīkls” viesa skaidrību šajā jautājumā, norādot: “AS “Sadales tīkls” pakalpojumu cenrādī norāda izmaksas ar jau iekļautu pievienotās vērtības nodokli (PVN), šeit var skatīt piemērus: https://sadalestikls.lv/lv/cenradis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes
“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami
“Jūsu automašīna ir meklēšanā!” CSDD tehniskajā apskatē ģimeni sagaida negaidīts pārsteigums

Iespējams, lasītājs ir domājis maksu par elektrības pieslēguma jaudas uzturēšanu, kas tiek iekļauta ikmēneša elektroenerģijas rēķinā.

Elektroenerģijas piegādes pakalpojumu nodrošina vairāki pakalpojumu sniedzēji, tādējādi tas sastāv no vairākām komponentēm, to skaitā:

  • maksa par pašu elektroenerģiju, ko nodrošina un piemēro klienta izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs,
  • pārvades un sadales pakalpojumi, ko nodrošina pārvades operators “Augstsprieguma tīkls” un sadales operators “Sadales tīkls”. Šeit tiek izdalīta maksa par jaudas uzturēšanu, kas tiek aprēķināta atkarībā no mājsaimniecības izvēlētās pieslēguma jaudas (fāžu un ampēru skaita), un maksa par elektroenerģijas piegādi, kas atkarīga no mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa (kilovatstundu skaita) konkrētajā mēnesī,
  • PVN, kas tiek piemērots atbilstoši aprēķinātajai kopsummai.

Tā kā šīs komponentes variē atkarībā no katras atsevišķas mājsaimniecības pieslēguma jaudas un elektroenerģijas patēriņa, tās izdala atsevišķi, atsevišķi norādot arī aprēķināto PVN summu.

Lai redzētu kopējās izmaksas (ar PVN), iesakām izmantot “Sadales tīkla” tarifu kalkulatoru, kas pieejams uzņēmuma mājaslapā: https://sadalestikls.lv/lv/tarifu-kalkulators.

Kalkulatorā būs jānorāda mājsaimniecības elektrības pieslēguma jaudas parametri un mēneša elektroenerģijas patēriņa dati; iespējams norādīt arī tirgotāja piemēroto elektroenerģijas cenu.”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Vai drīkst kontaktligzdā ilglaicīgi atstāt telefona lādētāju? “Sadales tīkla” eksperts atklāj, cik bīstami tas ir
RAKSTA REDAKTORS
Siltums, ūdens, atkritumi: vai un kā mainīsies ikdienas pakalpojumu cenas 2026. gadā?
TV24
“Sadales tīkli” sola: Iedzīvotājiem tarifs no 1. janvāra nemainīsies! Taču – ir nianses: kādam rēķini tomēr pieaugs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.