Publicitātes foto

Visā pasaulē aizvien vairāk ceļot lielākas ēkas, būvniecībā izmantojam koku. Norvēģijā no šī dabas materiāla taps izcilajam rakstniekam Henrikam Ibsenam veltīta bibliotēka Ieteikt







Dezeen.com, žurnāls “Baltijas Koks”

Japāņu arhitektu birojs Kengo Kuma and Associates, sadarbojoties ar norvēģu arhitektiem no Mad Arkitekter, radīs īpaša dizaina izliektas formas bibliotēku, kas ieskaus apkārt esošos kokus nelielā parkā Norvēģijas pilsētā Šīenā.

Bibliotēka nosaukta šajā pilsētā dzimušā dramaturga un literāta Henrika Ibsena vārdā un kļūs par kultūras centru, kurā tiks glabāti viņa literārie darbi.

Arhitektu biroju Kengo Kuma and Associates un Mad Arkitektter dizains, kuru attīstīja Buro Happold Engineering, plūca laurus nesen notikušā dizaina konkursā.

Bibliotēka tiks uzbūvēta nelielā parkā Šīenas centrā līdzās Ibsenhuset kultūras centram un koncertzālei, kas arī nosaukta dramaturga vārdā.

Publicitātes foto

Tās dizains izstrādāts tā, lai saglabātu apkārt esošā parka ainavu, vienlaikus maksimāli palielinot tās kā publiskās telpas potenciālu.

Ēkas izliektā forma tiks veidota ap esošajiem kokiem, savukārt jauns āra amfiteātris un vairāki piekļuves punkti palīdzēs savienot ēku ar parku.

«Ibsena bibliotēkai izvēlētais kultūras kvartāls piedāvā lielu potenciālu, lai izveidotu jaunu kultūras kodolu Šīenas pilsētā,» paskaidroja Kengo Kuma and Associates pārstāvis Juki Ikeguči.

«Pašlaik parks ir diezgan kluss un nedaudz apslēpts, bet integrācijā ar jauno bibliotēkas telpu tas aktivizēs cilvēku plūsmu un āra aktivitātes,» viņš norādīja.

Lai maksimāli palielinātu šo saikni ar apkārtējiem kokiem un parku, dizains izmanto dabisko materiālu paleti, kurā dominē kokmateriāli.

Publicitātes foto

Gar ēkas vienu malu tiks izveidoti arī lieli stikloti laukumi, lai radītu ārtelpu un iekštelpu kopības sajūtu, stāsta Juki Ikeguči.

Ārēji viena no būtiskākajām Ibsena bibliotēkas iezīmēm būs tās maigi izliektais, pakāpeniskais jumts, kas pazeminās uz parka pusi.

Tajā būs arī dziļas karnīzes, kas nedaudz apslēps ieeju bibliotēkā un darbosies kā āra atpūtas zonas zem jumta.

Arhitektu biroji norāda, ka bibliotēkas jumts tiks noklāts ar koka dakstiņiem, kas saskanēs ar apkārtējo koku lapu formām.

Publicitātes foto

Ibsena bibliotēkai, kuru paredzēts būvēt slīpā vietā, būs divi stāvi virs zemes un divi kalna nogāzē. Paredzams, ka lielākā daļa telpu būs atvērtā plāna un bez fiksētām starpsienām, to vietā kā atdalītājus izmantos grāmatu skapjus.

«Projekts atkāpjas no parastās bibliotēkas idejas. Šī ir vieta, kur koncentrēties uz pētniecību, lasīšanu un mācīšanos, taču mūsu priekšlikums šai jaunajai bibliotēkai ir ikdienas aktivitāšu pilnīga integrācija,» klāsta Juki Ikeguči.

Pirmajā stāvā būs kafejnīca un bērnu zona, kas izklāta ar kokmateriāliem un sienām zemes toņos, apzināti veidojot interjeru, lai tas sasauktos ar ēkas apkārt esošajām ainavām.

Publicitātes foto

Pazemes stāvi tiks veidoti galvenokārt pieaugušao apmeklētāju vajadzībām, ar mājīgu atmosfēru, kuru Juki Ikeguči raksturo kā «drošu ligzdiņu zem zemes».

Būtiska pagraba iezīme būs tā slīpā grīda, izklāta ar plašiem pakāpieniem ar grāmatu plauktiem, kas kalpos arī kā sēdvietas apmeklētājiem.

Viens no nesenākajiem slavenā japāņu arhitekta Kengo Kumas studijas Kengo Kuma and Associates projektiem ir apļveida paviljons, kas izgatavots no kokmateriāliem, sadarbībā ar Austrālijas mākslinieku Džefu Nesu.