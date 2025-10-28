“Cilvēki palikuši slimi!” Brutāla zaimošana Krimuldas baznīcā: jaunieši lamājas un izspēlē nepiedienīgas lietas 0
Kāda draugu kompānija Krimuldas baznīcā lamājusies un atainojusi eksorcisma aktu, ko draudze nosaukusi par zaimošanu.
Krimuldas dievnama durvis ir atvērtas visu diennakti, un nu piedzīvots tai “uzbrukums”, tā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”.
Baznīcā kāda draugu kompānija filmējusi šai videi nepieņemamu saturu, pārvēršot šo unikālo iespēju – apmeklēt baznīcu jebkurā laikā – zaimošanā un farsā.
Nauris, kurš sastapts pie baznīcas, redzēto vērtē šādi: “Uzvedas trakāk nekā suņi, dzīvnieki ir daudz labāki. Cilvēki palikuši slimi ar sociālo vidi, pilns internets ar šāda veida saturu ir.”
Mācītājs Dzintars Laugalis raidījumā pauda neizpratni: “Šī ir vieta, ko cilvēki novērtē, bet šie jaunieši – izsmej. Tas ir tas sāpīgais, kas aizskar draudzes jūtas. Tas ir tas brutālais cilvēks, kas veidojas no vides, kurā ir audzis, no tā, ka nav nekā svēta, no cietas sirds. Tas ir skumji.”
