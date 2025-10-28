FOTO. VIDEO. Intars Busulis iekritis interneta krāpnieku nagos 0
Viss internets mūsu laikos ir pilns ar viltus saturu, tāpēc arvien vairāk cilvēku vairs neatšķir patiesību no meliem un sapinas krāpnieku tīklos, kur, piemēram, publicētas melīgas ziņas par iespējām labi nopelnīt, nopirkt dažadas lietas, kā arī iepazīties un veidot romantiskas attiecības ar svešiniekiem.
TV3 raidījums “Bez Tabu” piekodina saviem skatītājiem nedalīt savus datus svešiniekiem un neiesaistīties aizdomīgos pirkšanas-pārdošanas darījumos, bet par aizdomīgiem kontiem ir vērts ziņot sociālo mediju administrācijām.
Tāpat ir jāsaprot, ja viens krāpnieku konts tiek dzēsts, tā vietā parādās daudzi citi.
Kā vēsta raidījums, gards kumoss krāpniekiem ir bijis arī mūziķis Intars Busulis. Ar viņa vārdu, veidojot viltus profilus, izplatot viltus ziņas un reklamējot neesošas preces un pakalpojumus, viņi centās radīt uzticamību lētticīgajiem interneta lietotājiem.
Reiz arī pats Busulis uzķēries uz krāpnieku ēsmas, kā rezultātā zaudēja “Instagram” kontu ar 50 000 sekotāju. Vairāk uzzini, noskatoties pievienoto video.