Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi 0
Numeroloģija ir sena zinātne par skaitļiem, to likumsakarībām un dziļo nozīmi. Speciālisti uzskata, ka skaitļi spēcīgi ietekmē cilvēka likteni un dzīvi, īpaši dzimšanas datums. Pēc šīs sistēmas katram cilvēkam ir konkrēts vecums, kurā notiek būtiskas pārmaiņas, kas ietekmē viņa dzīves ceļu un personīgo izaugsmi.
Izmantojot dzimšanas datumu, ir iespējams noteikt, kad dzīvē sagaidāmas lielas pārmaiņas, un iegūt priekšstatu par to, kādas mācības vai pieredzi gūsiet šajā vecumā.
Kā noteikt pārmaiņu vecumu?
Jūsu dzimšanas datumu nepieciešams sadalīt atsevišķos ciparos un tos saskaitīt. Šī summa parādīs vecumu, kad jūsu dzīvē notiks nozīmīgas pārvērtības, sākot no jaunas draudzības vai mīlestības līdz ģimenes paplašināšanai vai karjeras pagriezienam.
Piemēram, ja cilvēks dzimis 31. oktobrī 1979. gadā, ciparus saskaita šādi 3+1+1+0+1+9+7+9=31. Parasti numeroloģijā šo skaitli samazina līdz vienam ciparam, taču, nosakot vecumu, saglabā divciparu formu. Tātad šī persona var sagaidīt būtiskas pārmaiņas 31. gadu vecumā. Savukārt, ja šo skaitli samazina 3+1=4, tas var norādīt uz pārmaiņu raksturu un izaicinājumiem, ar kuriem šajā vecumā var nākties sastapties.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.