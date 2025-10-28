Foto: Freepik

Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi 0

LA.LV
11:23, 28. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Numeroloģija ir sena zinātne par skaitļiem, to likumsakarībām un dziļo nozīmi. Speciālisti uzskata, ka skaitļi spēcīgi ietekmē cilvēka likteni un dzīvi, īpaši dzimšanas datums. Pēc šīs sistēmas katram cilvēkam ir konkrēts vecums, kurā notiek būtiskas pārmaiņas, kas ietekmē viņa dzīves ceļu un personīgo izaugsmi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Esmu tik smalciņa.” Rēzija Kalniņa atklāj, kāds ir iemesls viņas vizuālajām pārmaiņām 6
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
Kokteilis
Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi
Lasīt citas ziņas

Izmantojot dzimšanas datumu, ir iespējams noteikt, kad dzīvē sagaidāmas lielas pārmaiņas, un iegūt priekšstatu par to, kādas mācības vai pieredzi gūsiet šajā vecumā.

Kā noteikt pārmaiņu vecumu?

Jūsu dzimšanas datumu nepieciešams sadalīt atsevišķos ciparos un tos saskaitīt. Šī summa parādīs vecumu, kad jūsu dzīvē notiks nozīmīgas pārvērtības, sākot no jaunas draudzības vai mīlestības līdz ģimenes paplašināšanai vai karjeras pagriezienam.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Teica kundzīte, kura brauca bučoties ar Putinu!” Vairas Vīķes-Freibergas sacītais par Stambulas konvenciju izraisa viedokļu viesuļvētru
“Es mīlu Ziemassvētku dāvanas!” Nīderlande dod mājienu, ko darīs ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem
Kokteilis
Atklāj, ko tieši tava telefona numura cipari piesaista – bagātību, mīlestību vai prieku

Piemēram, ja cilvēks dzimis 31. oktobrī 1979. gadā, ciparus saskaita šādi 3+1+1+0+1+9+7+9=31. Parasti numeroloģijā šo skaitli samazina līdz vienam ciparam, taču, nosakot vecumu, saglabā divciparu formu. Tātad šī persona var sagaidīt būtiskas pārmaiņas 31. gadu vecumā. Savukārt, ja šo skaitli samazina 3+1=4, tas var norādīt uz pārmaiņu raksturu un izaicinājumiem, ar kuriem šajā vecumā var nākties sastapties.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
atpazīt savu dvēseles radinieku pēc dzimšanas datuma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Kokteilis
Labāk uzmanies: trīs datumi, kuros dzimušie spēj apburt ar savu šarmu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.