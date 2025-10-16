FOTO. Vašingtonā parakstīts līgums par Latvijas uzņēmumu interešu pārstāvību 29 ASV štatos 0
Šodien 16. oktobrī Vašingtonā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas laikā norisinās Latvijas – Amerikas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LACC) rīkotā konference “Spotlight Latvia”. Konferencē parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un LACC par Latvijas uzņēmumu interešu pārstāvību un eksportspējas stiprināšanu Ziemeļamerikā.
“Lai gan Latvija kartē var šķist maza, tā ir lieliska talantu, zināšanu un inovatīvo tehnoloģiju jomā, uzstājoties konferencē uzsvēra Eiropas Komisijas ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis.
“Pateicoties mūsu vēsturei, mūsu cilvēkiem un vērtībai, ko mēs piešķiram transatlantiskajām attiecībām, Latvija ir unikālā pozīcijā, lai veidotu tiltu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm. Kopā mēs varam atrast labākus risinājumus aizsardzības, zaļās enerģijas un digitālo inovāciju jomā. Šāda sadarbība stiprina gan mūsu drošību, gan kopīgo ekonomisko noturību.”
Konference pulcēja vairāk nekā 200 Latvijas un ASV uzņēmējus, valsts institūciju un akadēmiskās vides pārstāvjus, lai stiprinātu sadarbību drošības, aizsardzības, enerģētikas un digitālo pakalpojumu jomās. No ASV puses konferencē un ar to saistītajos pasākumos piedalījās tādi ASV uzņēmumi kā Anduril Industries, FedTech, AUVSI, Scout Ventures, Nvidia, Palantir Technologies, Meta, Google, AMS Group, Imprimatur un citi. Visi šie uzņēmumi pārstāv aizsardzības, kiberdrošības, mākslīgā intelekta, enerģētikas un tehnoloģiju jomas.
“Šī tirdzniecības misija un konference “Spotlight Latvia” iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV ekonomiskajās attiecībās. Parakstītais līgums ar Latvijas – Amerikas tirdzniecības un rūpniecības kameru par Latvijas uzņēmumu interešu pārstāvību 29 ASV štatos ieliek pamatu daudz ciešākai sadarbībai militārās industrijas, enerģētikas un digitālo pakalpojumu un citās jomās. Šis forums apliecina, ka Latvijas uzņēmēji ir gatavi ne tikai eksportēt inovatīvus produktus, bet arī veidot stratēģiskas partnerības ar ASV partneriem augstas pievienotās vērtības nozarēs. Tirdzniecības misijas laikā plānotas tikšanās ar aptuveni 30 potenciālajiem investoriem, kas jau drīzumā nesīs tiešu ieguvumus Latvijas ekonomikai,” atklājot konferenci uzsvēra Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
“Spotlight Latvia” ietvaros notika vairākas paneļdiskusijas par uzņēmējdarbības iespējām ASV, federālo iepirkumu sistēmu, kiberdrošības un aizsardzības industrijas Paneļdiskusijās piedalījās ekonomikas ministrs Viktors Valainis, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, LIAA direktore Ieva Jāgere, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš, Valsts aizsardzības korporācijas vadītāja Ingrīda Ķirse, kā arī Latvijas militārās industrijas uzņēmumu pārstāvji.
“Sadarbības līgums ar LACC stiprina Latvijas ekonomisko klātbūtni ASV tirgū un paver jaunas iespējas mūsu uzņēmumiem. Tas ļaus mērķtiecīgi strādāt pie eksporta un investīciju piesaistes, sniedzot uzņēmējiem praktisku atbalstu 29 ASV štatos, kur jau šobrīd darbojas LACC pārstāvniecības. Līdz ar to uzņēmējiem būs pieejams daudz plašāks atbalsta tīkls savu ikdienas jautājumu risināšanai,” tā LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas delegācijā iekļautie uzņēmumi un organizācijas:
Valsts aizsardzības korporācija, Latvenergo, Edge Autonomy Riga, Oruga, ZAB Ellex Kļaviņš, LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS, Latvijas Universitāte, Defence Partnership Latvia, SILMOR, Latvijas Eksportētāju Asociācija “The Red Jackets”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Baltic Bullets, Latitude Construction, BELSS, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, Ludzas Bio-Enerģija, MN TECH, SAPRA, Deep Space Energy, SAF, RTU/Rīga Business School, Amber Hill Studio, Emergn, SPIGULIS & KUKAINIS Law Office, PRIMEKSS, Ernst&Young Baltic, RIX, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns, Frankenburg, Data Crunch.
Tirdzniecības misiju organizē Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV un Latvijas-Amerikas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameru.
Tirdzniecības misija tiek īstenota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.