“Teica kundzīte, kura brauca bučoties ar Putinu!” Vairas Vīķes-Freibergas sacītais par Stambulas konvenciju izraisa viedokļu viesuļvētru 3
Pie Saeimas trešdien plkst. 18 notiks protests pret Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas, informēja centra “Marta” pārstāve Marta Kraujiņa.
Saeima pirmajā lasījumā ar 52 balsīm atbalstīja likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no konvencijas. Kā norāda centrā “Marta”, šāds balsojums izraisījis sašutumu daļā sabiedrības, jo tas “apdraud līdzšinējo progresu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jomā”.
Organizācija uzskata, ka izstāšanās no Stambulas konvencijas nozīmētu atkāpšanos no demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Centrs “Marta” norāda, ka tas sūta bīstamu signālu, ka valsts ir gatava pievērt acis uz vardarbību un nevienlīdzību.
Šī notikuma attīstībai seko līdzi arī bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņas rakstītais vietnē “X” par izstāšanos atbalstošo deputātu ietekmi no Krievijas maigās varas jeb Putina propagandas izsaucis asu viedokļu vētru, kur daudzi atgādina viņas pašas tikšanos savulaik ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Visskaļāk sevi šajā kontekstā pieteicis Nacionālās apvienības politiķis Jānis Dombrava, par to saņemot kārtīgu nosodījuma vilni.
Pašam tiešām pretīgi nepaliek? Kundzīte…būtu cieņu mācījies.
Tas, ko toreiz Vīķes kundze ar visiem palīgiem paveica, ļauj nerāpot tev un man šobrīd slapjā tranšejā.
— Roberts Eglītis 🇱🇻🇺🇦 (@Robertstebija) October 28, 2025
Jančuk, izbeidz! Tu, šobrīd, sevi un partiju noliec zemāk par durvju kliņķi. Nevajag pārvērsties par pelēku rejošu masu.
— Kristine Ronka (@KristineRonka) October 28, 2025
Freiberga nebrauca 9. maijā bučoties ar putinu, nemelo. Pirms brauciena uz Maskavu viņa izvērsa ārzemēs plašu kampaņu, skaidrojot Latvijas vēsturi un okupāciju, par ko izpelnījās Kremļa dusmas. Vēlāk tieši Krievija iebilda pret Freibergas kandidatūru ANO ģenerālsekretāra amatam.
— 🌍 More arms for Ukraine! Heroes live forever ✊ (@FutsBols) October 28, 2025
Ka forša bija Abrene, bet izbija pic.twitter.com/rHCnhWoSea
— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) October 28, 2025
Tik skumji dzirdēt šo no tādas partijas pārstāvja!
Prezidente ko nac.apvien. agrāk slavēja, tagad met kažoku uz otru pusi…
Drausmas.
Dombrava pelna mīnusus uz nākamajām vēlēšanām
— Ferdinands Sarma (@SorryFerrari) October 28, 2025
Vai tad ES nav neatkarīgu ,brīvu ,suverēnu valstu savienība???Latvija ir nacionāla valsts ar savām nacionālām vērtībām.
Nav nekādu tiesību mums uzspiest pieņemt likums, ka dzimums ir tikai konstrukts!
— Ilze 🇱🇻❤️🇵🇱🇺🇦🇪🇪🇱🇹 (@Ilze_Latvijaa) October 28, 2025
Un viņiem jāsāka? Te redzams baigi oriģināls situācijas novērtējums? Es teiktu, ka ar šo primitivitāti viņa vēl pastiprina noliedzēju pozīcijas.
— Ivans Mucenieks (@skatiens) October 28, 2025
Es katru dienu redzu kā progresīvais gals par vienu no centrālajām Trampa un Putina problēmām uzskata viņu vecumu. Taču atliek kādam izbijušam senilam politiķim pateikt, kaut ko, kas saskan ar viņu mērķiem, tā viss aizmirstas. Piemīlīgi.
— 000 (@0cenzuras) October 28, 2025