LA.LV kolāža

“Teica kundzīte, kura brauca bučoties ar Putinu!” Vairas Vīķes-Freibergas sacītais par Stambulas konvenciju izraisa viedokļu viesuļvētru 3

LETA/LA.LV
21:01, 28. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Pie Saeimas trešdien plkst. 18 notiks protests pret Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas, informēja centra “Marta” pārstāve Marta Kraujiņa.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Esmu tik smalciņa.” Rēzija Kalniņa atklāj, kāds ir iemesls viņas vizuālajām pārmaiņām 6
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
Kokteilis
Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi
Lasīt citas ziņas

Saeima pirmajā lasījumā ar 52 balsīm atbalstīja likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no konvencijas. Kā norāda centrā “Marta”, šāds balsojums izraisījis sašutumu daļā sabiedrības, jo tas “apdraud līdzšinējo progresu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jomā”.

Organizācija uzskata, ka izstāšanās no Stambulas konvencijas nozīmētu atkāpšanos no demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Centrs “Marta” norāda, ka tas sūta bīstamu signālu, ka valsts ir gatava pievērt acis uz vardarbību un nevienlīdzību.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Es mīlu Ziemassvētku dāvanas!” Nīderlande dod mājienu, ko darīs ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem
Kokteilis
Atklāj, ko tieši tava telefona numura cipari piesaista – bagātību, mīlestību vai prieku
RAKSTA REDAKTORS
“Esam uzsākuši mainīt stratēģiju” – RTU skaidro, kāpēc izsludināts iepirkums ārvalstu studentu piesaistei par tik lielu summu

Šī notikuma attīstībai seko līdzi arī bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņas rakstītais vietnē “X” par izstāšanos atbalstošo deputātu ietekmi no Krievijas maigās varas jeb Putina propagandas izsaucis asu viedokļu vētru, kur daudzi atgādina viņas pašas tikšanos savulaik ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Visskaļāk sevi šajā kontekstā pieteicis Nacionālās apvienības politiķis Jānis Dombrava, par to saņemot kārtīgu nosodījuma vilni.

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga dažādos dzīves posmos
Rotaslietu kapsulas kolekcija “Zelta saule aust”, kuras līdzautore ir Vaira Vīķe-Freiberga
Kā karaliene Elizabete II viesojās pie Vairas Vīķes-Freibergas un laipni sasveicinājās ar latviešiem

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Gunārs Kūtris: Pirms Stambulas konvencijas Latvijā nebija tā, ka visās ģimenēs sita viens otru
TV24
Krūmiņš: Tas, iespējams, ieies Eiropas vēsturē – nozīmīgu jautājumu viena parlamenta laikā apstiprina un pēc tam no tā izstājas
“Māras Zālītes repostētajam plakātam uzrakstīju savu komentāru, bet tas uzreiz kaut kā “nodzisa”…” Gundars Āboliņš pauž skaidru nostāju par Stambulas konvenciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.