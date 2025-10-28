Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Sergei SUPINSKY / AFP

“Es mīlu Ziemassvētku dāvanas!” Nīderlande dod mājienu, ko darīs ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem 0

20:17, 28. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Nīderlande atbalsta iesaldēto Krievijas aktīvu nodošanu Ukrainai. To paziņoja šīs valsts ārlietu ministrs Deivids van Vīls kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, par to raksta vietne Unian.

“Šie līdzekļi ir ļoti nepieciešami, lai nodrošinātu Ukrainas budžeta drošību. Taču mums jāņem vērā cilvēku un finanšu jautājumi. Protams, tāda valsts kā Beļģija, kurai pieder lielākā daļa līdzekļu, vēlēsies garantijas. Taču, ņemot vērā visu, kas jāizlemj, es ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos šajā jautājumā. Es nezinu, vai tas notiks pirms Ziemassvētkiem, bet man patīk Ziemassvētku dāvanas; ceru, ka tāpat arī Ukrainai,” sacīja ministrs.

Nīderlandes ārlietu ministrs arī paziņoja, ka valsts sniegs Ukrainai 25 miljonu eiro palīdzību “enerģētikas koalīcijas” ietvaros. Pēc viņa teiktā, šie līdzekļi tiks izmantoti aprīkojuma iegādei, avārijas remontam un gāzes iegādei Ukrainai.

Tikšanās laikā prezidents Volodimirs Zelenskis pateicās Nīderlandei par atbalstu Ukrainai. Viņš arī piebilda, ka Ukraina jau izdomājusi, kur iegūs 1,2 miljardus eiro gāzes iegādei apkures sezonai. Vienlaikus, pēc viņa teiktā, Ukrainai varētu būt nepieciešami vēl aptuveni 800 miljoni eiro.

“Mēs esam ļoti pateicīgi Nīderlandes valdībai par visu atbalstu kopš kara sākuma… Nesen tika pieņemts lēmums izveidot koalīciju Ukrainas enerģētikas sektora atbalstam. Un mēs nekavējoties saņēmām atbalstu no Norvēģijas, Nīderlandes”, sacīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents runāja arī par gaidāmo ASV prezidenta Donalda Trampa un Ķīnas līdera Sji Dzjiņpina tikšanos. Viņš norādīja, ka Ukraina atbalsta ASV politiku attiecībā uz jebkādiem ierobežojumiem enerģijas piegādēm no Krievijas.

“Viņi tērē naudu, kas iegūta no naftas un gāzes, karam. Mēs redzam signālus par prezidenta Trampa ieviestajām sankcijām. Mēs redzam Indijas reakciju, kas jau saka, ka samazinās Krievijas naftas patēriņu. Tas ir svarīgi,” sacīja Zelenskis.

Vienlaikus viņš piebilda, ka Ķīna turpina sadarboties ar Krievijas Federāciju, importējot no turienes energoresursus. “Ja prezidentam Trampam izdosies panākt vienošanos ar Ķīnu par Krievijas enerģijas importa samazināšanu, tas mums ļoti palīdzēs,” piebilda Zelenskis.

