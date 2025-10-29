Bite: Aizņemamies naudu aizsardzībai, bet citas nozares turpina ballēties un tērēt naudu it kā būtu miera laiki! 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Latvijas Darba devēju kofederācijas (LDDK) prezidents un uzņēmējs Andris Bite kritizēja valdības pieeju nākamā gada budžeta veidošanai, norādot, ka solītā izdevumu samazināšana reāli nenotiek.
Viņš norāda, ka LDDK jau iepriekš aicināja rast vismaz 850 miljonu eiro ietaupījumu, taču budžeta piedāvājumā izdevumi, pretēji solītajam, ir palielinājušies.
“Mēs runājām, mēs visu samazinām, mēs samazinām izdevumus, bet fakts ir tāds, ka mēs aicinājām 850 samazināt pret šo gadu uz nākamo, labi, būtu 700 vai 600, viss būtu kārtībā. Faktā mēs esam beiguši ar budžeta piedāvājumu, kurā ir plus 804. Un visi saka, ka viņi ir samazinājuši,” norādīja Bite.
Pēc viņa teiktā, tieši šī pretruna starp solījumiem un darbiem ir lielākā problēma: “Par to mēs visvairāk cepamies, ka nav samazinājuma, nav pārskatīti izdevumi.”
Bite arī uzsvēra, ka aizsardzības izdevumi tiek izmantoti kā aizsegs, lai pamatotu turpmāku aizņemšanos un nepieļautu diskusijas par citu nozaru izdevumu efektivitāti.
“Skaidrs, ka aizsardzība ir noslēgts, nezināms trauks, kurā tā nauda tiek likta iekšā, un viennozīmīgi, ka viņa ir vajadzīga. Bet ar šodienas aizsardzības izdevumiem tiek pamatots turpināt nekontrolēti aizņemties un nesākt vispār skatīties, kā mēs to naudu tērējam citās jomās,” sacīja LDDK prezidents.
Viņš norādīja, ka valdības apgalvojums par aizņēmumiem aizsardzības vajadzībām neatbilst faktiskajai situācijai. “Mums saka, ka mēs aizņemamies tikai aizsardzības vajadzībām. Nākošgad mēs aizņemamies divus miljardus, izdevumus palielinām par 804 miljoniem, aizsardzībai no tā ir tikai 300 vai 400. Mēs vienkārši turpinām ēst nost naudu, turpinām ballēties it kā būtu miera laiki,” sacīja Bite.