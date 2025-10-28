Šonedēļ portālā jau rakstījām par tēmu, kas “uzpeldēja” sociālajos medijos saistībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) dārgo iepirkumu.
Uzmanības centrā bija nonācis kāds 2024.gadā izsludināts iepirkums “Ārvalstu studentu piesaistes un atlases pakalpojumu nodrošināšana RTU vajadzībām”. Pārsteidza summas, kādas tiek atvēlētas šim mērķim.
Piemēram, studenti piesaistei no Turcijas un Indijas tiek paredzēti 700 000 eiro katrai no šīm valstīm. Studentu piesaistei no Šrilankas iepirkumā paredzēti 450 000 eiro, savukārt no Uzbekistānas – 360 000 eiro.
Savu sašutumu par to pauda daudzi sociālo tīklu lietotāji, tāpēc nolēmām vērsties pie RTU, lai uzzinātu ko vairāk par šo iepirkumu.
Saņēmām atbildi, ka studenti, kas patlaban mācās RTU, pārstāv plašu valstu loku – aptuveni 100 valstis, taču RTU ir uzsākusi mainīt savu starptautiskās sadarbības stratēģiju un turpmāk koncentrēsies uz sadarbību ar OECD un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kā arī tām augstskolām, kas atrodas starptautisko reitingu top 500.
Tāpat augstskolas komentārā tiek norādīts: “RTU arī katru gadu paaugstina ārvalstu studentu atlases kritērijus, lai studenti varētu angļu valodā pilnvērtīgi studēt STEM jomas studiju programmās, līdz ar to ir samazinājies arī uzņemto ārvalstu studentu skaits.
Sadarbība ar aģentūrām ir vispārpieņemta starptautiskā prakse, piesaistot studentus no Āzijas, un to izmanto arī citas universitātes gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Ņemot vērā starptautiskās sadarbības stratēģijas maiņu, RTU plāno samazināt sadarbības apjomu ar aģentūrām un Eiropas studentu piesaistē izmantot šim reģionam raksturīgos kanālus, piemēram, dalību augstākās izglītības izstādēs, reklāmas.
Neatkarīgi no tā, kādā veidā studenti piesakās studijām, lēmumu par viņu uzņemšanu pieņem pati universitāte, izvēloties studentus, kuri ir spējīgi studēt angļu valodā un apgūt eksaktās un dabaszinātnes.”
