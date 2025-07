Credit Image: TASS via ZUMA Press

Haoss Krievijas debesīs: Ukrainas droni paralizē Maskavas lidostas







Jau ziņojām par aizvadītās nakts Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijai, kas šodien rezultējušies ar plašiem aviosatiksmes traucējumiem četrās Maskavas lidostās.

Krievijas aviācijas dienests “Rosaviacija” ziņoja, ka dronu uzlidojumu dēļ traucēta aviosatiksme Šeremetjevas, Vnukovas, Domodedovas un Žukovskas lidostās.

Gaisa transports Krievijā ir ārkārtīgi svarīgs, jo ir reģioni, uz kuriem no Maskavas nav iespējams nokļūt citādi kā tikai ar lidmašīnu, norāda eksperts Pāvels Narožnijs, vēsta medijs “Unian“.

Ukrainai palaižot dronus Krievijas gaisa telpā un apturot lidostu darbu, tās mērķis ir vājināt Krievijas ekonomiku, uzskata militārais eksperts Pāvels Narožnijs.

“Vairāki aviācijas eksperti ir aprēķinājuši, cik Krievija zaudē šo pāradresāciju, reisu apturēšanas un tamlīdzīgu darbību dēļ. Un runa ir par desmitiem miljardu Krievijas rubļu – tie ir ļoti lieli skaitļi, ņemot vērā, cik maksā šo dronu izgatavošana un palaišana. Tās ir nesalīdzināmas summas,” viņš norādīja.

Pēc viņa teiktā, gaisa transports krieviem ir ļoti būtisks, jo ir reģioni, uz kuriem no Maskavas nav iespējams nokļūt ar citiem transporta līdzekļiem. Narožnijs arī neizslēdz, ka šie uzbrukumi var būt kā “atbalsts” ASV prezidenta Donalda Trampa iespējamam izteikumam sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski par triecieniem Maskavai.

Vienlaikus eksperts arī paskaidroja, kāpēc Ukrainas armijai izdodas īstenot šādus uzbrukumus. Viņaprāt, Krievijai vienkārši nepietiek pretgaisa aizsardzības sistēmu, arī virs Maskavas.

“Ukrainas droni, līdzīgi kā Krievijas “Šahedi”, tiek pilnveidoti – tie arī cenšas uzbrukt no lielāka augstuma, ienirt no augšas. Ukraina izmanto tās pašas metodes, ko izmanto arī ienaidnieks,” sacīja eksperts.

Runājot par nepieciešamo pretgaisa aizsardzības sistēmu daudzumu, Narožnijs uzsvēra: “Ir dažādi aprēķini, cik daudz pretgaisa aizsardzības sistēmas vajadzīgas, lai segtu Maskavu, un pašlaik to izdarīt vienkārši nav iespējams. Jo lielākā daļa šo sistēmu atrodas okupētajā Ukrainas teritorijā, un mūsu speciālisti tās sistemātiski iznīcina.”

