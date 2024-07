Ukrainas bruņotie spēki ir grūtā situācijā austrumu frontē, kur viņi ir pakļauti stipram spiedienam, ko rada Krievijas uzbrukumi, piektdien atzina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā vakara videouzrunā valsts iedzīvotājiem.

Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas karavīriem sarežģītākā situācija ir Pokrovskas virzienā Doneckas apgabalā un tieši tur ir nepieciešams nostiprināt Ukrainas pozīcijas.

“Mēs ar militāro pavēlniecību sīki analizējam situāciju sarežģītajos virzienos, un pirmām kārtām tas ir Pokrovskas virziens Doneckas apgabalā. Tieši šis virziens bija un paliek galvenais Krievijas uzbrukumu virziens. Šodien divreiz tika saņemti virspavēlnieka [Oleksandra] Sirska ziņojumi,” sacīja Zelenskis.

“Vajag izdarīt un tiks izdarīts viss, lai nostiprinātu mūsu pozīcijas, mūsu ukraiņu spēju nodarīt okupantam jūtamus zaudējumus,” sacīja Zelenskis.

Zelenskis savā videouzrunā arī izteica īpašu atzinību Ukrainas karavīriem, kuri dod triecienus Krievijas bāzēm un loģistikai okupētajā teritorijā, bet nenosauca konkrētas vienības. “Okupantam vajag just, ka šī ir Ukrainas zeme,” sacīja Zelenskis.

“Katra iznīcinātā Krievijas gaisa spēku bāze, katra iznīcinātā Krievijas militārā lidmašīna – gan uz zemes, gan gaisā – glābj ukraiņu dzīvības. Es pateicos mūsu karavīriem par viņu precizitāti,” savā video runā, kas publicēta soctīklā “X”, uzsvēra Ukrainas prezidents.

Ukrainas mediji iepriekš ziņoja par raķešu uzbrukumu Krievijas armijas lidostai Krimas pussalā, bet vēl nebija zināms par šī uzbrukuma sekām. Krievijas Aizsardzības ministrija nav komentējusi šo uzbrukumu.

