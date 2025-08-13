#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/ keamogetswe Molotsane

Ziemeļeiropā lielākā aviācijas degvielas rūpnīca taps Liepājā. Bažas par ietekmi uz vidi 0

21:14, 12. augusts 2025
Liepājā paredzēts būvēt Ziemeļeiropā lielāko aviācijas degvielas rūpnīcu, kurā plānots ražot līdz 100 tūkstošiem tonnu degvielas gadā. Projektu īsteno pasaulē lielākais lidmašīnu nomas pakalpojumu sniedzējs “Avia Solutions Group” kopā ar Latvijas partneriem. Rūpnīca sola jaunas darbavietas un zaļās enerģijas risinājumus, taču vietējie iedzīvotāji ir bažīgi par ražotnes ietekmi uz vidi, par to plašāk raksta portāls lsm.lv.

2030. gads ir termiņš, kurā jauno aviācijas degvielas rūpnīcu Liepājā plānots nodot ekspluatācijā un tā sāktu darboties. Taču daļa vietējo iedzīvotāju jau tagad pauž bažas par tās iespējamo ietekmi uz vidi – visvairāk tuvējie iedzīvotāji raizējas par iespējamām smakām, kas varētu izplatīties no rūpnīcas.

Gala lēmumu par investīcijām plānots pieņemt 2027. gadā, bet pēc tam aptuveni gada laikā uzbūvēt rūpnīcu. Tā darbu sāktu vēl pēc trim gadiem, pirmajā darbības gadā strādājot ar 50% jaudu. Ar pilnu jaudu uzņēmums plāno darboties, sākot no otrā darbības gada.

No šī gada Eiropā noteikts, ka vismaz 2% lidostās izmantotās degvielas jābūt ilgtspējīgās aviācijas degvielas jeb SAF, un šis īpatsvars līdz 2050. gadam pieaugs līdz 70%.

Jaunajā rūpnīcā izmantos unikālu tehnoloģiju, kas apvieno vairākas ilgtspējīgās aviācijas degvielas ražošanas tehnoloģijas.

Pagājušā gada decembrī piesaistīts stratēģiskais investors – globālā kompānija “Avia Solutions Group”, kas kļuvusi par partneri. Ir noslēgti priekšlīgumi ar izejvielu piegādātājiem, maksimāli orientējoties uz Baltijas izcelsmes resursiem. Kā enerģijas avotus plānots izmantot vēju un sauli, tas nozīmē arī garantētu elektroenerģijas noietu šo parku attīstītājiem.

Iecerēts, ka Liepājā saražotā degviela tiks piegādāta aviācijas uzņēmumiem Ziemeļeiropā un eksportēta uz citām valstīm visā pasaulē.

