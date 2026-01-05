VIDEO. “Te kāds dzīvo?” Kāds rīts daudzdzīvokļu nama pagalmā sācies ļoti komiski 0

LA.LV
20:55, 5. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Otrdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs, vairāk snigs vakarā valsts dienvidaustrumu daļā, prognozē sinoptiķi.

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes drīz kļūs pasakaini bagātas: nauda pie tām plūdīs kā upe
Spriedze pieaug? Atklāts ASV iespējamais plāns pret Krievijas kuģi
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

Sniegots rīts kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā sācies visai komiski – lielā sniega kupenā paslēpies auto. Ja nezinātu, šķistu, ka vienkārši nošķūrēts sniega kalns.

Komentāros cilvēki min, ka, iespējams, mašīna tur jau ilgi stāv. Citi smej, ka kādam pirms došanās uz darbu būs kārtīgi jāpastrādā, to visu notīrot!

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
“Tad labāk uz Spāniju vai Itāliju nepārcelies!” Atklāsmes brīdis – latvieši publiski atzīstas, cik ļoti tiem riebjas apķeršanās un bučošanās
“Gads ir iesācies ļoti specifiski!” Skaistā aktrise Lelde Dreimane un vēl ap 20 cilvēku pēkšņi atlaisti no Dailes teātra
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt

Ziema nekur nepazudīs, otrdien gaisa temperatūra naktī un dienā saglabāsies -1..-9 grādu robežās.

Rīgā Zvaigznes dienā būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra svārstīsies starp -2 un -5 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“700 eiro mēnesī ēdienam ir “pilnīgs sviests”!” Dāvis pārsteidz ar to, cik maz tērē ikmēneša iepirkumu grozam
Kokteilis
VIDEO. “Elīn, beidz, šeit policijai lieliska iespēja!” Šoferi satraukti par Didrihsones publicēto video
VIDEO. “Tur pilns ar prusakiem, žurkām, sliktas atsauksmes atstājuši pat indieši,” internetā klejo informācija, cik kritiskos apstākļos izmitināti gāzes sprādzienā cietušie rīdzinieki
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.