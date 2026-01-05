VIDEO. “Te kāds dzīvo?” Kāds rīts daudzdzīvokļu nama pagalmā sācies ļoti komiski 0
Otrdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs, vairāk snigs vakarā valsts dienvidaustrumu daļā, prognozē sinoptiķi.
Sniegots rīts kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā sācies visai komiski – lielā sniega kupenā paslēpies auto. Ja nezinātu, šķistu, ka vienkārši nošķūrēts sniega kalns.
Komentāros cilvēki min, ka, iespējams, mašīna tur jau ilgi stāv. Citi smej, ka kādam pirms došanās uz darbu būs kārtīgi jāpastrādā, to visu notīrot!
Ziema nekur nepazudīs, otrdien gaisa temperatūra naktī un dienā saglabāsies -1..-9 grādu robežās.
Rīgā Zvaigznes dienā būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra svārstīsies starp -2 un -5 grādiem.