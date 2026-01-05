“700 eiro mēnesī ēdienam ir “pilnīgs sviests”!” Dāvis pārsteidz ar to, cik maz tērē ikmēneša iepirkumu grozam 0
Inflācija neviens vairs nav svešvārds. Cenas aug griezdamās un mūsu algas, diemžēl, netiek tām līdzi. Esam jau iepriekš daudz rakstījusi par to, cik finanses šobrīd vidējam latvietim sanāk iztērēt mājoklim, ikmēneša maksājumiem un, protams, arī ēdienam.
Kāds jaunietis “Tik Tok” pārsteidz, visiem publiski parādot, cik maz naudas tērē ēdienam.
“700 eiro mēnesī ēdienam ir “pilnīgs sviests”! Lūk, kā izskatās minimāls, bet pietiekams iepirkumu grozs.
Pusdienās olas, rupjmaize, gurķis, kečups. Tas vienā dienā izmaksā 2,28 eiro. Vakariņās rīsi, maltā gaļa, gurķis. Kopā izmaksā 2,83 eiro. Sanāk, ka mēnesī vidēji tiek iztērēti 204 eiro,” Dāvis stāsta.
Viņš pieskaita vēl arī garšvielas un našķus, noapaļojot summu uz 260 eiro. Vai tu varētu iztikt ar šādu summu?
Viss gan nav tik traki, jau ziņojām, ka daļai pārtikas pamatproduktu, tostarp miltu, piena, putnu gaļas produktiem un svaigām olām, no šī gada vidus tiks noteikta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātā likme 12% apmērā, paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
Grozījumi pieņemti, lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību. Izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa regulējumā saistītas ar 2026. gada valsts budžeta un nākamo triju gadu budžeta ietvara likuma projektu.
Samazinātais PVN attieksies arī uz polārmaizēm, dažāda veida maizes rikām, radziņiem, burgeru maizītēm, lavašiem, tortiljām un pitas maizītēm. Samazināto nodokli nepiemēros smalkmaizītēm, pīrādziņiem, kruasāniem un citiem konditorejas izstrādājumiem, kā arī sausmaizītēm, sausiņiem, grauzdiņiem, rīvmaizei un maizes stienīšiem.
Tāpat samazinātais PVN paredzēts svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas vai kazas pienam, bet neattieksies uz ultrasterilizētu pienu, kā arī kondensēto un tvaicēto pienu.
Samazināto PVN piemēros arī svaigai un atdzesētai vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu un paipalu gaļai, tostarp sadalītai, atkaulotai, grieztai, maltai mājputnu gaļai un šādas gaļas subproduktiem. Nodokļa samazinājums nav paredzēts saldētai gaļai.
12% samazināto PVN piemēros arī svaigām – termiski neapstrādātām – mājputnu olām čaumalās.
Paredzēts, ka samazināto PVN likmi pārtikas produktiem piemēros no šī gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam.