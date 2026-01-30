Prāta vētra
Foto: Inga Bitere

Zināms, cik lielu summu grupa “Prāta Vētra” samaksājusi Jelgavas pašvaldībai par sabojāto zālienu 13

LETA
16:03, 30. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Grupa “Prāta vētra” Jelgavas pašvaldībai kompensējusi izdevumus par koncerta un lietavu dēļ sabojātā zāliena atjaunošanu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Pērnā gada jūlijā grupa savu koncerttūri tradicionāli atklāja savā dzimtajā pilsētā Jelgavā – pļavā pretī Jelgavas pilij. Nedēļu pirms koncerta Jelgavā intensīvi lija, un tas radīja būtiskas neērtības koncerta apmeklētājiem un sabojāja pļavu.

Pēc koncerta pašvaldība par saviem līdzekļiem pļavu sakārtoja un pēc tam vērsās pie koncerta organizatora ar lūgumu segt radušos zaudējumus. Izdevumus 13 933 eiro apmērā ir segusi grupa “Prāta vētra”, pārskaitot šo summu pašvaldībai.
Jau ziņots, ka ka ilgstošo lietavu dēļ un pēc grupas “Prāta vētra” koncerta, kuru apmeklēja vairāk nekā 25 000 skatītāju, kā arī smagā tehnika veda aprīkojumu, ir bojāts zāliens pļavā pretī Jelgavas pilij.

Pēc koncerta veikta bojātā zāliena frēzēšana, mulčas kārtas novākšana un zāliena atsevišķu vietu papildināšana ar melnzemi 10 000 kvadrātmetru platībā. Pēc šiem sagatavošanās darbiem iesēts jauns zāliens un veikta pieveltņošana, lai nodrošinātu vienmērīgu un kvalitatīvu segumu.

Darbus pļavā pretī pilij veica SIA “Alejas projekti”. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem “Alejas projektu” apgrozījums 2024. gadā ir bijis 3 746 525 eiro, bet peļņa – 209 418 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Andris Drēska.

