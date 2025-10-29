Foto: Sergejs Bižāns/LETA

VIDEO. “Par 3 latiem Jelgavas Ledus hallē!” 22 gadus vecs “Prāta Vētras” reklāmas video liek ieplest acis 1

kokteilis.lv
21:27, 29. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Aizvadītajā vasarā Mežaparka estrādi pieskandināja pašmāju supergrupa “Prāta Vētra”, prezentējot gan jaunās dziesmas no albuma “Pūķa lietošanas instrukcija”, gan, protams, iepriecinot fanus ar labākajiem hitiem no pēdējos 20 gados radītās daiļrades.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Latvijā plāno ieviest “cukura nodokli”: nosauc pirmās preces, kurām pavisam drīz strauji mainīsies cena 177
Lasīt citas ziņas

Šodien būtu grūti atrast latvieti, kurš nevar padungot kādu prātinieku dziesmu, lielkoncerti pulcē 50 000 cilvēku un vērienīgās skatuves gaismas, salūti, specefekti liek elpai aizrauties, bet mums katram kaut kur ir jāsāk un tieši tāds pats sākums reiz bija arī “Prāta Vētrai”. Vai atceries, cik biļetes maksāja pirms 20 gadiem un kur notika viņu koncerti?

Nostaļģijas pārņemts “TikTok” konts, kura saturs aizved gadiem senos notikumos un video liecībās publicējis 22 gadus vecu “Prāta Vētras reklāmu!”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Smaga avārija Rēzeknes pusē pie Dzerkaļiem; iespējams, bojā gājis jaunietis
“Kā var nozombēt cilvēkus!” Veidemane izsakās par vienu no lielākajiem pēdējo gadu protestiem Rīgā
Klimats nenovedīs cilvēci pie bojāejas: Bils Geitss brīdina par krietni lielāku draudu

“”Prāta Vētras” koncerttūre Latvijā “Kaķēns, kurš atteicās no jūrasskolas”. Koncerti notiks Liepājas un Jelgavas ledusshallēs, Tukumā klubā “Grants” un Ventspils basketbola hallē. Atbalsta “Latvijas Krājbanka”, informatīvais atbalstītājs “LNT”, “Diena” un radio “SWH”. Biļetes iepriekšpārdošanā 3 lati, koncerta dienā 5 lati!” reklāma vēsta un atmest mūs sen senā pagātnē.

@90s_latvia „Prāta Vētras“ koncerttūre. Biļetes no 3 latiem. 04.2002. . Čau, @Prāta Vētra . #2002 #koncerts #prātavētra ♬ original sound – Deviņdesmito gadu estētika

LA.LV Aptauja

Vai tu toreiz biji uz šī albuma koncertu?

  • Jā, protams
  • Neatceros
  • Nē, nebiju

Par “Prāta Vētru” šogad rakstīts daudz, ko tad fani runāja, rakstīja, sprieda un par ko līksmoja pēc viņu pēdējā koncerta. Lūk, karstākie šīs vasaras prātinieku piedzīvojumi medijos!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Mazā baudiņa! Ne katrs vīrietis to prot!” Magone pēc kopīgas nakts ar Edgaru pieceļas ļoti labā noskaņojumā
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.