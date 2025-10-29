VIDEO. “Par 3 latiem Jelgavas Ledus hallē!” 22 gadus vecs “Prāta Vētras” reklāmas video liek ieplest acis 1
Aizvadītajā vasarā Mežaparka estrādi pieskandināja pašmāju supergrupa “Prāta Vētra”, prezentējot gan jaunās dziesmas no albuma “Pūķa lietošanas instrukcija”, gan, protams, iepriecinot fanus ar labākajiem hitiem no pēdējos 20 gados radītās daiļrades.
Šodien būtu grūti atrast latvieti, kurš nevar padungot kādu prātinieku dziesmu, lielkoncerti pulcē 50 000 cilvēku un vērienīgās skatuves gaismas, salūti, specefekti liek elpai aizrauties, bet mums katram kaut kur ir jāsāk un tieši tāds pats sākums reiz bija arī “Prāta Vētrai”. Vai atceries, cik biļetes maksāja pirms 20 gadiem un kur notika viņu koncerti?
Nostaļģijas pārņemts “TikTok” konts, kura saturs aizved gadiem senos notikumos un video liecībās publicējis 22 gadus vecu “Prāta Vētras reklāmu!”
“”Prāta Vētras” koncerttūre Latvijā “Kaķēns, kurš atteicās no jūrasskolas”. Koncerti notiks Liepājas un Jelgavas ledusshallēs, Tukumā klubā “Grants” un Ventspils basketbola hallē. Atbalsta “Latvijas Krājbanka”, informatīvais atbalstītājs “LNT”, “Diena” un radio “SWH”. Biļetes iepriekšpārdošanā 3 lati, koncerta dienā 5 lati!” reklāma vēsta un atmest mūs sen senā pagātnē.
@90s_latvia „Prāta Vētras“ koncerttūre. Biļetes no 3 latiem. 04.2002. . Čau, @Prāta Vētra . #2002 #koncerts #prātavētra ♬ original sound – Deviņdesmito gadu estētika
Par “Prāta Vētru” šogad rakstīts daudz, ko tad fani runāja, rakstīja, sprieda un par ko līksmoja pēc viņu pēdējā koncerta. Lūk, karstākie šīs vasaras prātinieku piedzīvojumi medijos!