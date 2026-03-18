"Absolūtu drošību sasniegt ir ļoti sarežģīti!" Vai Latvijas pretgaisa aizsardzība ir gatava notriekt visus dronus kara gadījumā?
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” norādīja, ka Latvija attīsta slāņveida pretgaisa aizsardzību, kas ir spējīga tikt galā ar visa veida apdraudējumu.
Viņš norāda, ka pilnīga drošība nav iespējama, jo pat bagātas valstis nevar pilnībā apturēt visus lidojošos objektus, īpaši mazus dronus, tomēr kara gadījumā ar pilnu mobilizāciju spēja tos notriekt būtu ļoti augsta.
“Kara gadījumā gaisa telpa ir pilnībā slēgta un viss ir kaujas gatavībā, viss, kas nāk tavā virzienā, tiek notriekts. Vai pilnīgi visi droni tiktu notriekti, nu tāda absolūtā drošība, kā es jau minēju, tādu sasniegt ir ļoti sarežģīti,” sacīja ministrs.
