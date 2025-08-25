500 eiro par naktsmītni Liepājā “Prāta Vētras” koncerta laikā – cenas neiedomājamas, bet nakstmītnes jau “izķertas” 0
Nupat izskanējis grupas “Prāta Vētra” pēdējais tūres “Pirmās dienas tūre” šī gada koncerts Mežaparkā. Kā ierasts – gadu pēc tūres Latvijas dažādās pilsētās grupa uzstājas Liepājā.
Neiedomājami augstas cenas par naktsmītnēm koncertu vai pasākumu laikā nav nekas jauns. Grupas “Prāta Vētra” Liepājas koncerta biļetes nonākušas pārdošanā tikai vakar, bet naktsmītnes tuvākā apkārtnē jau “izķertas”.
Kāda sieviete naktsmītnes iespējas meklē ar “Facebook” palīdzību. Viņa lūdz atsaukties liepājniekus, kuri var izguldīt 3 cilvēkus. Viņa raksta: “Pēc 2h, kad Prāta Vētras puiši izziņoja par Liepājas konceru nākošo vasar 18.07.2026. Liepājā – bookings & airbnb viss jau bija izslaucīts tukšs 🤯🤪”
Laimes spēle nav tikai atrast naktsmītni, bet to atrast par pieņemamu cenu. Kā ierasts – viesu namu un dzīvokļu saimnieki mēdz cenu konkrētos datumos uzlikt pat vairākas reizes lielāku nekā ikdienā. Par šo diskusija notikusi platformā “Threads”.
@ddenissd raksta: “kāds reāli ir gatavs maksāt 500 eiro, lai vienu nakti paliktu Liepājā pēc PV koncerta?”
Kāds komentāros norāda, ka šādā gadījumā labāk palikt teltī.
“Man kaut kā vienmēr paveicas, ka ieraugu izziņoto datumu pirmajās pāris minūtēs, tāpēc izdodas dabūt nakstmājas par labām cenām, kamēr vēl viesnīcas nav uzzinājušas,” pauž kāda sieviete.
Ar savu piedāvājumu klajā nāk Anete: “Aizbrauc uz PV koncertu, pēc koncerta notusē visu nakti tur pat pludmales bāros un ar pirmo autobusu/vilcienu dodies mājas. manuprāt, lielisks plāns.”
Kāds cits iesaka palikt mašīnā – aizmugurē ielikt matraci un izbaudīt miljons žvaigžņu viesnīcu jūras krastā.