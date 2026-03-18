Atkritumus dedzināt vai aprakt? Levics skaidro, kas patiesībā ir sliktāk
Arī atkritumi ir temats, kas sašķeļ sabiedrību divās daļās – vieni stingri ievēro noteikumus, bet citi uzvedas bezatbildīgi. Par to TV24 raidījumā “Klimata balss” komentāru sniedz vides pakalpojumu uzņēmuma “CleanR Grupa” valdes loceklis Guntars Levics.
Ir svarīgi, kā šo jautājumu uzdod. Ja man uz ielas pajautātu, vai atkritumu dedzināšana ir laba, protams, atbilde būtu – tas ir slikti. Taču jautājums ir cits – vai atkritumu noglabāšana, proti, to norakšana zemē, nav vēl sliktāka?
“Manuprāt, tas ir pareizais skatpunkts. Nozarē mēs zinām, ka pastāv atkritumu apsaimniekošanas hierarhija. Visvēlamākā darbība ir pašā “piramīdas” augšā – atkritumu neradīšana.
Tālāk seko pārstrāde, pēc tam reģenerācija, un tikai pašās beigās ir noglabāšana – sliktākais risinājums, ko varam izvēlēties,” skaidro Levics.
Viņš norāda, ka realitāte šobrīd Latvijā ir tāda, ka mēs noglabājam tuvu 40% no visiem radītajiem atkritumiem. Tas nozīmē, ka mēs šo problēmu vienkārši aprokam zemē, un tas patiesībā atstāj daudz lielāku iespaidu uz klimatu nekā moderna atkritumu reģenerācija.
Raidījums “Klimata balss” skatāms TV24 ēterā pirmdienās plkst. 20.30 ar atkārtojumiem otrdienās plkst. 12.30 un svētdienās plkst. 16.00.
Projektu „Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.