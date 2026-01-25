Zināms Putina jaunākais mērķis, vēsta “Politico” 0
Maskava pieprasa, lai Ukraina un Krievija dalītos ar elektroenerģiju, kas saražota īslaicīgi okupētajā Zaporižjas atomelektrostacijā. Par to ziņo RBC-Ukraina, atsaucoties uz portālu Politico.
Nenosauktas ASV amatpersonas sacīja, ka liela daļa Ukrainas, Krievijas un ASV sarunu Abū Dabī šonedēļ koncentrējās uz ekonomikas jautājumiem. Kā arī to, kurš kontrolēs Zaporižjas AES.
Jāatzīmē, ka vienošanās netika panākta. Bet Maskavas atbalstītais mērķis ir Ukrainai un Krievijai dalīties ar elektroenerģiju no elektrostacijas, kas ir lielākā Eiropā.
“Abas puses sāk iztēloties, ko viņi var iegūt no miera, piemēram, labklājības plānu Ukrainai un iespēju Krievijai veikt darījumus ar ASV,” sacīja viena no amatpersonām.
Atgādinām, ka Zaporižjas atomelektrostacija darbojas kopš 2022. gada marta. Šajā laikā Krievija ir vairākkārt mēģinājusi leģitimizēt kontroli pār šo objektu, pārkāpjot starptautisko tiesību normas. Maskavas jaunākās darbības tiek uzskatītas par vēl vienu kodolšantāžas gadījumu, kas palielina draudus reģiona un visas pasaules drošībai.
Tajā pašā laikā miera iniciatīvu ietvaros Amerikas Savienotās Valstis ierosina kopīgu Zaporižjas AES pārvaldības formātu, piedaloties Ukrainai, Krievijai un Amerikas Savienotajām Valstīm.
Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka šāda pieeja ir nepareiza. Iepriekš tika ziņots, ka 2025. gada 19. novembrī. Ukrainai izdevās atjaunot elektroapgādi okupētajai Zaporižjas elektrostacijai pēc tam, kad līnija tika bojāta Krievijas apšaudes dēļ. Līdz tam laikam elektrostacija desmit reizes bija pilnībā zaudējusi elektroapgādi.