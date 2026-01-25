Helmanis: Prezidenta kungs, mums ir jāpanāk, ka atlaiž Braži un Sprūdu 0
Ogres mērs Egils Helmanis publiski vērsies pie Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča.
Viņš raksta aicinājumu atlaist vairākus ministrus, uztraucoties par mūsu drošību un starptautiskajām attiecībām.
“Atklāta vēstule Valsts prezidentam
Es, Ogres mērs Egils Helmanis, vēršos pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Tā kā Davosas forums skaidri iezīmēja daudz jautājumus, uz kuriem nav atbildes. Vai NATO vēl pastāv? Vai amerikāņi būs gatavi mūs aizstāvēt, ja Baltijas valstīm uzbruks putins? Vai ir iespējama vienota Eiropas armija? Vai Eiropa būs gatava aizstāvēt Baltijas valstis? Uz šiem jautàjumiem būtu jāatbild Bražes kundzei. Atbildēt viņa uz tiem nevar.
Uz šiem jautājumiem būtu jāatbild Sprūda kungam, uz tiem atbildēt viņš nevar. Prezidenta kungs, mans lūgums ir – muns ir jàpanāk, ka no Ārlietu ministrijas amata atlaiž Baibu Braži un no Aizsardzības ministra amata Andri Sprūdu. Mums ir nepieciešami profesionāļi, labākie, kādi mums ir. Veicam, lūdzu, auditu, cik Sprūda kungs ir piegādājis dronus Ukrainai. Uzdot Izglītības ministrijai skolās veikt patriotiskās mācības stundas.
Ieviest dronu apmācību skolās kā atsevišķu stundu. Dot uzstādījumus Kultūras ministrijai veidot saturu nacionālā gara celšanai. Pārstāt SIF naudu izpļekarēt migrantu pētīšanā un visādos sekundāros projektos. Šo naudu ieguldīt veidojot filmas par Latvijas personībām, strēlniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, karavīriem, brīvības cīnītājiem, navionālajiem partizāņiem, filmas un teātrus. Šo naudu iztērējam Latvijas kā nacionālas valsts stiprināšanā. Prezidenta kungs, mūsu laiks iztek un šeit nav runa par mani kā Egilu Helmani vai par Jums, Edgaru Rinkeviču.
Es rakstu Jums kā lielākā novada domes priekšsēdētājs. Jums kā mūsu valsts prezidentam – mēs izniekojam mūsu laiku, mēs iztērējam mūsu naudu. Uz visiem tiem jautājumiem, ko es uzdevu, nevar atbildēt neviens. Tā nu ir sanācis, ka esat kļuvis par mūsu valsts prezidentu. Ja Jūs neko negribēsiet darīt, atradīsiet attaisnojumu nedarīt, ka Jums nav tàda vara, ka pa tiešo šie cikvēki Jums nepakļaujas, bet tad Jums vēsturē būs jāuzņemas atbildība, kāpēc Latvijas tauta nebija gatava putina uzbrukumam.
Bet, ja Jūs gribēsiet ko darīt, saprotiet, ka vienīgais resurss, kas ir Jūsu rīcībā, ir Jūsu pašu tauta. Mums var būtu pasaules labākie ieroči, bet ja tautai nebūs motivācijas turēt tos rokās un aizstāvēt savu neatkarību, tam nebūs nekāda jēga. Mums ir jāizdara savs mājasdarbs, ja mēs rīkojamies šodien, mēs vēl varam paspēt ko glābt. Es 4 gadus izmisīgi mēģinu visiem paskaidrot, ka Baltijas valstis ir putina plānā. Es Jums rakstīju pagājušo gadu, kad Latvijas televīzija 9.maijà raidījumā Kultūršoks atkārtoja krievijas naratīvus.
Pēc tam krievu propagandisti šo sižetu izmantoja, lai turpinātu vairot naidu pret mūsu zemi. Par visu, ko esmu darījis, lai stiprinātu Latviju kā nacionālu valsti, esmu saņēmis uzbrukumus no sabiedriskā medija. Kad iesāku vākt kara liecības, lai Latvijas tautu informētu par notikumiem Ukrainā, LSM izsmēja mani, veidoja karikatūras, Tagad šī Ogres muzeja ekspozīcija ir visapmeklētākā. Latvijas televīzija man pārmet, ka braucu un palīdzu Ukrainai. 4.maijà izveidojām brīnišķīgu koncertu Ogrē nacionālā gara celšanai. Latvijas televīzija atteicās to translēt.
Mēs pirmie valstī novācām okupācijas pieminekļus, sabiedriskais medijs nievājoši izteicās kā plīsa ķēdes, kad akmeņus izcēla. No okupācijas pieminekļa izveidojām pakāpienus, pa kuriem ieiet Brīvības ceļa muzejā. Tie nebija kapu pieminekļi, uz tiem bija rakstīts “Par Madlienas atbrīvošanu”. Madlienu nevis atbrīvoja, bet okupēja. Par to mums arī pārmeta sabiedriskais medijs. Pie pulkveža Viļa Januma vēlējāmies pielikt leģionāru vairodziņu, kurā atainots Latvijas karogs un uzraksts Latvija. To mums pielīdzināja Georga lentītei, pārmeta pat par ieceri kā tādu.
Ko es vēlos ar to pateikt? Šāds nevar būt sabiedriskais medijs, kas cīnās pret nacionālām vērtībām un Latvijas interesēm. Neviens neuzņēmās atbildību, no kura brīža mūsu medijs ir kļuvis tāds. Sabiedriskais medijs pilda valsts pasūtījumu. Viņam ir jānodarbojās ar to, lai stiprinātu mūs kā tautu, lai vienotu. Man ir pārliecība, ka mēs varam uzvarēt. Ja mēs esam vienoti, mums ir jāpieņem kolaboracionistu likums, lai pēc iespējas ātrāk varētu identificēt visus tos, kas gaida krievu pasauli. Ja Jūs tagad neiesaistīsieties, tad mēs pazaudēsim iespēju. Pasaulē notiek noteikumu maiņa. Vecā kārtība vairs neatgriezīsies. Mums ir jākļūst stipriem, tad arī mums atnāks palīgā. Ar cieņu, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.”