Foto: AFP/Scanpix/LETA

Zviedrija pieļauj ieroču ražošanu Ukrainai







Zviedrija pieļauj iespēju, ka tā varētu ražot ieročus Ukrainas vajadzībām, rietumvalstu konferencē Kopenhāgenā pavēstīja Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēters Hultkvists.

26 rietumvalstu aizsardzības ministru konferencē Dānijas galvaspilsētā tika noteikti trīs galvenie virzieni ilgtermiņa atbalstam Ukrainai. Zviedrija, kas piešķīrusi 120 instruktorus Ukrainas karavīru apmācīšanai, arī varētu ražot ieročus Ukrainai.

“Es to neizslēdzu, bet pagaidām ir pāragri par to runāt. Mēs pozitīvi piedalāmies visos trijos virzienos, bet galu galā mēs redzam, kā mēs to visu apvienojam vienuviet,” sacīja Hultkvists.

Pēc viņa teiktā, Slovākija, Polija un Čehija jau ir paziņojušas, ka var palīdzēt ar ieroču ražošanu Ukrainai.

“Ir runa par ražošanas līniju izmantošanu dažādās valstīs ieroču ražošanai, kurus var tieši piegādāt Ukrainai,” sacīja Zviedrijas aizsardzības ministrs.

Zviedrijas Aizsardzības ministrija iepriekš paziņoja, ka pievienojas to valstu sarakstam, kas piedalās Ukrainas karavīru apmācīšanā Lielbritānijā.