Iekļauj tos savā ikdienas uzturā! 6 pārtikas produkti, kas spēj “pabarot” prātu 0
Mūsdienu dinamiskajā un stresa pilnajā pasaulē arvien svarīgāk kļūst ne tikai rūpēties par fizisko veselību, bet arī aktīvi atbalstīt smadzeņu darbību, koncentrēšanās spējas un atmiņu. Labā ziņa ir tā, ka to var panākt, iekļaujot ikdienas uzturā vienkāršus, bet īpaši vērtīgus produktus.
Šie seši uzturvielām bagātie pārtikas produkti darbojas kā īsta “superdegviela” mūsu smadzenēm. Tie nodrošina organismu ar olbaltumvielām, veselīgajiem taukiem, vitamīniem un antioksidantiem, kas palīdz uzlabot kognitīvās funkcijas un uzlabo smadzeņu veselību ilgtermiņā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.