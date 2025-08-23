Mierinājums vecākiem: beidzot atklāts, kāpēc daži bērni ir kašķīgāki par citiem 0
Jauns pētījums liecina, ka bērna raudāšanas ilgums un tas, cik ātri viņš nomierinās, lielā mērā ir atkarīgs no viņa DNS, raksta “Daily Mail”.
Zviedrijas Upsalas Universitātes pētnieku komanda novēroja 998 dvīņus vecumā no 2 līdz 5 mēnešiem. Pētījumā piedalījās gan monozigotiskie dvīņi, kuru DNS sakrīt par 100 %, gan dizigotiskie dvīņi, kuru DNS sakrīt uz pusi. Pēc pētījuma autoru vārdiem, šādi viņi nodalīja ģenētisko no vides ietekmes
Analīze liecina, ka jau no piecu mēnešu vecuma ģenētika nosaka lielāko daļu – pat 70 % – no tā, cik ilgi zīdaiņi raud.
“Mēs atklājām, ka raudāšana lielā mērā ir ģenētiski noteikta. Vecākiem tas var būt mierinājums, zinot, ka bērna raudāšanas ilgums un intensitāte lielākoties ir ieprogrammēti ģenētiski, un ka viņu pašu iespējas to mainīt ir ierobežotas,” norāda pētījuma vadošā autore Šarlote Viktorisone.
“Tas, cik ātri zīdainis nomierinās 2 mēnešu vecumā, lielā mērā ir atkarīgs no apkārtējās vides. Taču no 5 mēnešu vecuma dominē bērna ģenētiska,” norādīja eksperte.
To vairāk ietekmē vides faktori, piemēram, miega režīms un vide, kurā bērns guļ.