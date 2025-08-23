#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto Fotolia

Mierinājums vecākiem: beidzot atklāts, kāpēc daži bērni ir kašķīgāki par citiem 0

LA.LV
18:30, 23. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Jauns pētījums liecina, ka bērna raudāšanas ilgums un tas, cik ātri viņš nomierinās, lielā mērā ir atkarīgs no viņa DNS, raksta “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
TV24
Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness
Lasīt citas ziņas

Zviedrijas Upsalas Universitātes pētnieku komanda novēroja 998 dvīņus vecumā no 2 līdz 5 mēnešiem. Pētījumā piedalījās gan monozigotiskie dvīņi, kuru DNS sakrīt par 100 %, gan dizigotiskie dvīņi, kuru DNS sakrīt uz pusi. Pēc pētījuma autoru vārdiem, šādi viņi nodalīja ģenētisko no vides ietekmes

Pētījuma ietvaros tika aptaujāti arī bērnu vecāki. Jautājumi bija par jaundzimušo miegu, raudāšanu un spēju nomierināties.
CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ceturtā vieta konkursā ir nekas: zēna lielā mīlestība pret kazām aizkustina tūkstošus
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
“Kāds var pateikt, cik bieži kaķim gultņi jāmaina?” Iedzīvotājus pamatīgi sasmīdina “Maximā” redzētais

Analīze liecina, ka jau no piecu mēnešu vecuma ģenētika nosaka lielāko daļu – pat 70 % – no tā, cik ilgi zīdaiņi raud.

“Mēs atklājām, ka raudāšana lielā mērā ir ģenētiski noteikta. Vecākiem tas var būt mierinājums, zinot, ka bērna raudāšanas ilgums un intensitāte lielākoties ir ieprogrammēti ģenētiski, un ka viņu pašu iespējas to mainīt ir ierobežotas,” norāda pētījuma vadošā autore Šarlote Viktorisone.

Pētījums parādīja, ka bērna spēja nomierināties arī ir atkarīga no DNS.

“Tas, cik ātri zīdainis nomierinās 2 mēnešu vecumā, lielā mērā ir atkarīgs no apkārtējās vides. Taču no 5 mēnešu vecuma dominē bērna ģenētiska,” norādīja eksperte.

Vienlaikus zinātnieki atklāja, ka ģenētikai ir mazāka nozīme, nosakot, cik bieži bērns pamostas naktī.

To vairāk ietekmē vides faktori, piemēram, miega režīms un vide, kurā bērns guļ.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pētnieki ceļ trauksmi: hobijs, ko iecienījuši miljoniem bērnu, ir bīstams mentālajai veselībai
Veselam
Vai buča bērnam uz lūpām var apdraudēt viņa dzīvību? Ārsti brīdina par ierastu vecāku kļūdu
Vai tiešām visas Ilzes ar laiku kļūst līdzīgas viena otrai? Pārsteidzošā pētījumā atklāts, kā vārds ietekmē cilvēka ārējo izskatu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.