“Pirms šķirošanas maksa par atkritumiem bija 3 eiro, tagad ir 9.” Sieviete neizpratnē par to, kāpēc šķirošana nenes gaidīto ietaupījumu 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja vērsusies ar jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Viņa norāda, ka tiklīdz sākusi šķirot atkritumus, maksa par atkritumu izvešanu tikai pieaugusi: “Pirms šķirošanas maksa par atkritumiem bija 3 eiro, tagad ir 9 eiro. Kā to var izskaidrot?”
Uz skatītājas jautājumu skaidrojumu sniedza SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts. Viņš atzina, ka šādas situācijas patiešām mēdz notikt, taču problēma slēpjas tajā, ka sākot šķirot atkritumus, klienti aizmirst samazināt zaļā jeb sadzīves atkritumu konteinera izmērus vai izvešanas biežumu.
“Te ir jautājums ar ko bieži vien mēs saskaramies, kur cilvēki arī sāk prasīt – jā, es sāku šķirot, pieņemsim bioloģiju, iespējams, tas tā bija arī šai kundzei – sāka šķirot bioloģiju, rēķins palika tikai lielāks,” tā Aizbalts.
Viņš uzsver, ka būtiski ir neaizmirst pielāgot sadzīves atkritumu konteineru: “Jāatceras viena lieta. Ja jums bija tikai zaļais konteiners, kurā jūs metāt sadzīves atkritumus, un jūs paņēmāt, pasūtījāt brūno priekš bioloģijas, neaizmirstiet to zaļo vai nu samazināt izmērā, vai nu palūgt viņu izvest retāk, savādāk jums sanāks, ka par to zaļo jūs saņemsiet to pašu rēķinu plus vēl par brūno.”
Lai izvairītos no situācijas, kad sākot šķirot atkritumus izmaksas tikai pieaug, nepieciešams veikt divus soļus: “Ir jāizdara divi darbiņi – pasūtam brūno konteineru un zaļajam samazinām izvešanu vai samazinām apjomu. Tad rēķins paliks mazāks.”