#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Pirms šķirošanas maksa par atkritumiem bija 3 eiro, tagad ir 9.” Sieviete neizpratnē par to, kāpēc šķirošana nenes gaidīto ietaupījumu 0

LA.LV
15:20, 23. augusts 2025
Stāsti Pieredze

TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja vērsusies ar jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Viņa norāda, ka tiklīdz sākusi šķirot atkritumus, maksa par atkritumu izvešanu tikai pieaugusi: “Pirms šķirošanas maksa par atkritumiem bija 3 eiro, tagad ir 9 eiro. Kā to var izskaidrot?”

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
TV24
Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness
Lasīt citas ziņas

Uz skatītājas jautājumu skaidrojumu sniedza SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts. Viņš atzina, ka šādas situācijas patiešām mēdz notikt, taču problēma slēpjas tajā, ka sākot šķirot atkritumus, klienti aizmirst samazināt zaļā jeb sadzīves atkritumu konteinera izmērus vai izvešanas biežumu.

“Te ir jautājums ar ko bieži vien mēs saskaramies, kur cilvēki arī sāk prasīt – jā, es sāku šķirot, pieņemsim bioloģiju, iespējams, tas tā bija arī šai kundzei – sāka šķirot bioloģiju, rēķins palika tikai lielāks,” tā Aizbalts.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ceturtā vieta konkursā ir nekas: zēna lielā mīlestība pret kazām aizkustina tūkstošus
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
“Kāds var pateikt, cik bieži kaķim gultņi jāmaina?” Iedzīvotājus pamatīgi sasmīdina “Maximā” redzētais

Viņš uzsver, ka būtiski ir neaizmirst pielāgot sadzīves atkritumu konteineru: “Jāatceras viena lieta. Ja jums bija tikai zaļais konteiners, kurā jūs metāt sadzīves atkritumus, un jūs paņēmāt, pasūtījāt brūno priekš bioloģijas, neaizmirstiet to zaļo vai nu samazināt izmērā, vai nu palūgt viņu izvest retāk, savādāk jums sanāks, ka par to zaļo jūs saņemsiet to pašu rēķinu plus vēl par brūno.”

Lai izvairītos no situācijas, kad sākot šķirot atkritumus izmaksas tikai pieaug, nepieciešams veikt divus soļus: “Ir jāizdara divi darbiņi – pasūtam brūno konteineru un zaļajam samazinām izvešanu vai samazinām apjomu. Tad rēķins paliks mazāks.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Par nešķirotiem atkritumiem ar katru gadu būs jāmaksā arvien vairāk
TV24
Par katru nepārstrādāto plastmasas kilogramu tagad maksāsim bargu naudu. Stājas spēkā ES regula
TV24
“Atkritumu šķirošana ir mazliet intīms process – tas prasa mentālu piepūli,” ekspertu diskusija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.