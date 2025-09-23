ZZS aicinās iekšlietu ministru sniegt skaidrojumu par situāciju dzimumnoziegumu ierobežošanā 0
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) nākamajā sadarbības sanāksmē aicinās iekšlietu ministru informēt par situāciju saistībā ar dzimumnoziegumu ierobežošanu un valsts iestāžu rīcību šādu gadījumu novēršanā.
Šāds aicinājums izteikts, reaģējot uz neseno Liepājā notikušo gadījumu, kā arī uz regulāri saņemto informāciju par gadījumiem, kuros pieaugušie vēršas pie nepilngadīgām personām ar nepieņemamiem nolūkiem. Īpaši satraucoša ir informācija, ka kāds pieaugušais migrants, strādājot ēdināšanas iestādē Liepājā, mēģinājis iepazīties ar vienpadsmit gadīgu meiteni.
“Sabiedrības drošība un bērnu aizsardzība ir mūsu valsts pamatpienākums. Mēs vēlamies skaidru informāciju par to, kā šobrīd tiek veikta profilakse, kādas ir tiesībsargājošo iestāžu iespējas laikus novērst šādus noziegumus un kā plānots stiprināt šo jomu nākotnē,” uzsver ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Augulis.
ZZS uzskata, ka nepieciešama ne tikai aktīva policijas un citu institūciju iesaiste, bet arī sabiedrības informēšana un izglītošana, lai nepieļautu gadījumus, kas apdraud bērnu drošību un uzticību valsts institūcijām.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks norāda: “Dodoties uz ārpusģimenes aprūpes institūcijām, es diemžēl regulāri saskaros ar stāstiem par nepilngadīgām personām, kuras cietušas no seksuālas vardarbības. Tas ir nepieņemami. Aicinu tiesībsargājošās iestādes aktīvāk iesaistīties gan šo noziegumu novēršanā, gan ātrā reaģēšanā uz risku signāliem, lai pasargātu bērnus un stiprinātu sabiedrības uzticēšanos valsts institūcijām”.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem 2024. gadā ir pieaudzis pret nepilngadīgajiem veikto noziedzīgo nodarījumu skaits – no 470 gadījumiem 2023. gadā līdz 566 gadījumiem 2024. gadā, un pēdējos gados pieauguši gadījumi, kuros veikta cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo (attiecīgi 65 gadījumi 2023. gadā un 73 – 2024. gadā).
Tāpat joprojām augsts ir noziedzīgo nodarījumu skaits, kas saistīti ar seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem: 2024. gadā tika reģistrēti 94 vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšanas gadījumi un 23 gadījumi, kas saistīti ar dzimumsakariem ar personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu (2023. gadā tika reģistrēti attiecīgi 85 un 13 gadījumi). 2024. gadā reģistrēti 42 nepilngadīgu personu izvarošanas gadījumi (ieskaitot izvarošanas mēģinājumus) un 51 nepilngadīgo pavešanas netiklībā gadījumi.
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā pieejamā informācija liecina, ka 2024. gadā ir pieaudzis reģistrēto bērnu skaits, kuru dzīvība, veselība vai attīstība ir apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ (2024. gadā – 653 bērni, 2023. gadā – 540 bērni). Palielinājies ir arī to bērnu skaits, kuri ir pamesti vai atrodas tādos apstākļos, kas ir bīstami nepilngadīgajam, un var kaitēt viņa dzīvībai, veselībai vai attīstībai (2024. gadā – 223 bērni, 2023. gadā – 201 bērns).