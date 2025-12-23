“Pateikt, ka paliku bez vārdiem, ir nepateikt neko” – ģimene no Jēkabpils puses piedzīvojusi īstu svētku brīnumu 0
Vai jūs vēl ticat Ziemassvētku brīnumiem? Dita un Arturs no Jēkabpils puses bija iespēja pārliecināties, ka brīnumi patiešām notiek — pavisam īsti, negaidīti un līdz sirds dziļumiem aizkustinoši. Viņiem šķita, ka mazās meitas vēstule Ziemassvētku vecītim bija tikai jauka rotaļa svētku pasākumā, taču viņi negaidīja, ka pēc tam sekos īsts pārsteigums.
Dita sociālajā tīklā “Facebook” atklāj, ka viss sākās 4. decembra vakarā, kad Jēkabpilī tika iedegta pilsētas egle. Meitiņa bērnudārzā uzrakstījusi vēstuli Ziemassvētku vecītim un iemetusi to īpašajā pastkastē pasākuma laikā.
Lai gan vecāki zināja, ko viņa bija uzrakstījusi, viņiem nebija plānā piepildīt tieši šo vēlēšanos — vēstulei tika pievienota arī mājas adrese.
Uz durvju roktura bija nolikta Ziemassvētku vecīša un Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes darba rūķu sagatavotā dāvana – tieši tā, ko viņu meita bija lūgusi Ziemassvētku vecītim.
Dita atklāj: “Mūsu mājās jums tiešām izdevās to radīt. Un jā, mēs nedzīvojam pilsētā tādēļ tas viss ir vēl skaistāk, jo līdz mums jābrauc 30 km. Vēlu katram piedzīvot savu Ziemassvētku brīnumu!”