“Riska kartē” publicēti jaunākie dati par valstīm, uz kurām nākamgad doties būtu īpaši bīstami 0
Politiskie nemieri, klimata pārmaiņas, vides katastrofas vai nestabila ekonomika padara uzturēšanos dažos pasaules reģionos riskantu. Organizācijas “International SOS” izdotajā “Riska kartē 2026″ izvērtēta drošības situāciju katrā valstī un klasificētas potenciāli bīstamākās valstis.
Ja plāno ceļot, pirms tam būtu ieteicams iepazīties ar attiecīgās valsts drošības riskiem, teikts medija Chip.de publicētajā rakstā. Šajā kontekstā “riska karte” var kalpot kā praktiska orientēšanās karte.
Karte tiek publicēta katru gadu, lai palīdzētu uzņēmumiem un darbiniekiem, kuri bieži atrodas ceļā, saprast katras valsts drošības līmeni. Vērtējumos tiek ņemti vērā dažādi faktori – politiskā situācija, noziedzības līmenis, terorisma draudi, kā arī kiberdrošība un iekšējā drošība.
5 riska līmeņi
Lai valstis ar augstu drošības risku būtu vieglāk atpazīstamas, karte iedala tās piecos riska līmeņos.
Zaļā krāsa apzīmē valstis ar viszemāko apdraudējumu.
Riska līmenis pieaug caur dzelteno un oranžo līdz pat tumši sarkanai krāsai, kas norāda uz ekstremāli bīstamām teritorijām.
Saskaņā ar “Riska karti” Afganistāna, Lībija, Sīrija, Irāka un Jemena tiek vērtētas kā ārkārtīgi bīstamas. Līdzīgi augsts risks ir arī Centrālāfrikas Republikā, Somālijā un Mjanmā. Nav pārsteiguma, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, arī tur tiek fiksēts ļoti augsts apdraudējums.
Drošākās valstis
Kartē iespējams aplūkot ne tikai bīstamākos galamērķus, bet arī valstis ar īpaši augstu drošības līmeni. To vidū, kā ierasts, ir Skandināvijas valstis — Dānija, Norvēģija un Somija, kā arī Šveice un Slovēnija.
Šī karte palīdz ceļotājiem laicīgi sagatavoties iespējamajiem riskiem, plānojot drošākus maršrutus un pieņemot pārdomātus lēmumus.