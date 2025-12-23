Bindru pamestais suņuks Mailo šogad Ziemassvētkus sagaidīs jaunās mājās 0
Ir pagājuši divi gadi, kopš TV šovā “Ģimene burkā” redzētā dalībniece Agrita Bindre atteicās no sava suņa Mailo, kurš vēlāk nonāca dzīvnieku patversmē, bet brīnumi notiek, un suņukus beidzot ir atradis mīlošu ģimeni, vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.
Pirms diviem gadiem notikums tika fiksēts realitātes šovā “Ģimene burkā” un izraisīja plašu sabiedrības sašutumu. Mailo pie ķēdes pavadīja nedēļu, un šajā laikā viņam jau bija radušies noberzumi uz kakla.
Redzētie raidījuma kadri skatītāju vidū raisīja dusmas un sašutumu par mājdzīvnieka likteni un jaunajiem dzīves apstākļiem, kas, pēc ekspertu domām, nebija labvēlīgi. Ņemot vērā visus minētos apstākļus, kanāls 360TV pārtrauca sadarbību ar Agritu Bindri un viņas ģimeni.
Vēlāk suns tika nogādāts dzīvnieku aizsardzības biedrībā “Ķepu-ķepā”. Tur Agritai Bindrei nācās uzklausīt visai skarbu patversmes vadītājas Gundegas Bideres viedokli un atzīt, ka viņa ir pieļāvusi kļūdu. “Es saprotu, ka esmu kļūdījusies. Bet mainīt es to vairs nevaru. Situācija ir jāpieņem tāda, kāda viņa ir,” – nosaka Agrita.
Sunītis jauno ģimeni atradis pēc Jāņiem, un “Ķepu ķepā” vadītāja Gundega Bidere žurnālam “Privātā Dzīve” atzina, ka Mailo tagad ir drošās rokās – jaunie saimnieki par viņu ļoti rūpējas , ved pie kinologa un regulārās pastaigās.
Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!