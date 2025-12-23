Bauskas slimnīcā uz laiku slēdz vienu nodaļu – pie vainas tehniskais stāvoklis 0
Bauskas slimnīcas labā spārna otrā stāva pārseguma konstrukcijas ir sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc drošības nolūkos slimnīcā uz laiku slēgta Terapijas un aprūpes nodaļa, aģentūru LETA informēja slimnīcā.
Pirmdien, 22. decembrī, veicot ikdienas darba uzraudzību, slimnīcas personāls konstatēja lokālus bojājumus Terapijas un aprūpes nodaļas starpstāvu pārseguma konstrukcijās zem piekaramajiem griestiem. Vizuālās apsekošanas laikā atsevišķā, nelielā griestu konstrukcijas posmā novērotas bojājumu pazīmes nesošajās koka sijās.
Slimnīcā skaidro, ka nekavējoties veikti drošības pasākumi stabilitātes nodrošināšanai un risku samazināšanai. Tomēr, ņemot vērā iespējamo ietekmi uz drošību konkrētajā zonā, situācija preventīvi tika novērtēta kā potenciāls pirmsavārijas stāvoklis, tāpēc pieņemti stingrāki drošības pasākumi.
Bauskas slimnīca uzsver, ka konstatētā starpstāvu pārseguma konstrukcijas problēma nekādā veidā nav saistīta ar slimnīcā notiekošajiem būvdarbiem. Bojājumi atrodas citā ēkas daļā – ārpus būvdarbu zonas, un tie nav radušies aktuālo pārbūves darbu rezultātā.
Saskaņā ar sākotnējo situācijas izvērtējumu konstatētie bojājumi ir ilgstoša nolietojuma un iepriekšējās ēkas apsaimniekošanas sekas, kas ikdienas uzraudzības laikā kļuvušas redzamas.
Slimnīca nolēma nekavējoties pārtraukt Terapijas un aprūpes nodaļas darbību otrajā stāvā. No nodaļas izrakstīti deviņi pacienti, savukārt desmit pacienti pārvesti uz citām ārstniecības iestādēm, saskaņojot pārvešanu ar konkrētajām slimnīcām un nodrošinot pacientiem atbilstošu turpmāko aprūpi. Slimnīca veicot pagaidu risinājumus aprūpes pakalpojumu nepārtrauktībai.
Slimnīca plāno veikt būves tehnisko ekspertīzi, piesaistot sertificētu būvinženieri atzinuma sniegšanai, kā arī sākt neatliekamus remontdarbus, saskaņojot nepieciešamo finansējumu un turpmāko rīcību ar kapitāldaļu turētāju – pašvaldību.
Pašlaik slimnīca neuzņems jaunus pacientus minētajā nodaļā līdz turpmāko lēmumu pieņemšanai un sertificēta būvinženiera atzinuma saņemšanai.
Slimnīca uzsver, ka Bauskas slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas darbs netiek apturēts un slimnīca turpina nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ierastajā kārtībā.
Slimnīcā ir izsludināta ārkārtas situācija atbilstoši Katastrofu medicīnas plānā noteiktajam algoritmam, sākta nekavējoša rīcība profesionālai tehniskajai izvērtēšanai. Sertificēta būvinženiera apsekojums paredzēts 29. decembrī, pēc kura saņemšanas tiks pieņemti turpmākie lēmumi par telpu drošību un nepieciešamajiem remonta darbiem.
Par pieņemtajiem lēmumiem ir informēts kapitāldaļu turētājs, domes vadība, kā arī Veselības ministrijas Nozares krīzes vadības nodaļa un Būvniecības valsts kontroles birojs.
Bauskas slimnīca uzsver, ka lēmums par nodaļas slēgšanu pieņemts preventīvi, pirms radušās jebkādas sekas.
Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem, Bauskas novada pašvaldībai piederošās SIA “Bauskas slimnīca” apgrozījums pērn ir bijis 5,6 miljoni eiro, uzņēmums cietis 52 000 eiro zaudējumus. Slimnīcu vada Margarita Epermane.