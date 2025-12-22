“Katru reizi ir šoks! Jūs dzīvojat…” Britu latviete salīdzina dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē

Ziemassvētku egle Valmierā.
19:23, 22. decembris 2025
Dzīvoju Lielbritānijā, bet Latvijā atgriežos pāris reizes gadā – katru reizi mani pārņem šoks. Šādi savas sajūtas sociālajā tīklā “Threads” apraksta sieviete, kura salīdzina dzīvi starp abām valstīm.

“Jūs dzīvojat paradīzē,” viņa raksta. Sieviete salīdzina Latviju ar Lielbritāniju, norādot, ka šeit viss šķiet plašāks, tīrāks un mierīgāks. Ceļi – labi, mājokļi – ērti, un tajos nav jāspiežas kā siļķēm mucā.

Ielas bez atkritumiem, dabas tuvums un iespēja jau 30 minūšu braucienā no Rīgas atrasties dabā, nevis tikai nelielā parkā.

Arī ikdienas izmaksas Latvijā, viņasprāt, ir draudzīgākas – īpaši īres un komunālie maksājumi. Turklāt, kā viņa piebilst, atalgojums jau gandrīz ir tajā pašā līmenī.

“Ēdiens tik garšīgs!” viņa pauž sajūsmu par to, cik pie mums Latvijā ir labi.

Daļa komentētāju skeptiski raugās uz ierakstā izteikto Latviju kā “paradīzi” un vaicā – ja jau viss tik lieliski, kāpēc autore pati dzīvo Apvienotajā Karalistē, nevis šeit?  Viņa  komentāros skaidro, ka jau pusotru gadu meklē darbu Latvijā un Eiropā savā specialitātē, lai varētu atgriezties.

Vienlaikus daudzi komentētāji dalās savā pieredzē, dzīvojot ārvalstīs vai atgriežoties Latvijā. Daži slavē Skotiju un Vāciju, kur dzīves kvalitāte esot tiešām laba, kamēr citi uzsver, ka pēc pieredzes ārzemēs Latvija šķiet īpaši tīra, droša un mierīga, ar garšīgu ēdienu un pieejamām kultūras iespējām.

Tiek arī apspriesti mediķu un ārstu atalgojumi – komentāros izceļas viedokļu apmaiņa par to, kur algas ir labākas.

Citi dalībnieki uzsver, ka izvēle, kur dzīvot, ir ļoti personiska – svarīgākais ir tas, kā cilvēks dzīvo, nevis kur dzīvo. Kāds norāda, ka daudzus attur bailes no izkāpšanas no komforta zonas, lai gan nereti šī komforta zona nemaz nav īpaši ērta.

LA.LV Aptauja

Ko tu visvairāk novērtē Latvijā?

  • Ēdienu
  • Tīru vidi
  • Tuvumu ģimenei un savējiem
  • Dabu, klusumu, četrus gadalaikus
  • Kultūru un valodu
  • Cits variants
  • Neko

