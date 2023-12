Foto – EPA/LETA

Romiešu deguns

Kopš seniem laikiem fiziognomika ir bijusi neatzīta zinātne, kas šajā jomā strādājošajiem speciālistiem burtiski no pirmā acu uzmetiena ļauj daudz ko pateikt par cilvēku, viņa personību, un paradumiem. Deguns, kas aizņem centrālo vietu uz mūsu sejas, ir viena no ķermeņa daļām, kas var daudz ko atklāt par cilvēka raksturu.

Garš deguns ar nedaudz uz leju noliektu degungalu liecina par drosmi, mērķtiecību, vīrišķību. Cilvēks ar šādu degunu spēj bez svārstīšanās pieņemt grūtus lēmumus, viņam ir analītisks domāšanas veids un viņš viegli kāpj pa karjeras kāpnēm.

Gaļīgs deguns



Cilvēki, kam ir šādi deguni, apveltīti ar radošām spējām. Viņi ir kaislīgi un apburoši, devīgi un gudri, vienmēr gatavi nākt talkā, aizsargāt un palīdzēt. Šāda deguna īpašniekiem ir izteiktas līdera dotības un viņi ir spēcīgas personības. Sievietes ar šādu deguna formu ir izcilas saimnieces un rūpīgas mātes.

Uzrauts deguns



Šāds deguns ir cilvēkiem ar lielisku humora izjūtu, viņi ir optimisti un labsirdīgi. Viņi ir jūtīgas dabas ar noslieci uz biežām garastāvokļa maiņām, taču, neraugoties uz to, apbur citus burtiski pirmajās iepazīšanās minūtēs. Uzrauta deguna īpašnieki ir gādīgi ļaudis, kam patīk dāvāt mīlestību un saņemt to. Viņiem patīk eksperimentēt, un to viņi dara ar milzu entuziasmu.

Grieķu deguns



Šāda deguna īpašnieki ir strādīgi un nopietni cilvēki. Viņi vienmēr ir pārliecināti par savu taisnību ar noslieci uz zināmu stūrgalvību. Taču aiz šķietamās nepieejamības slēpjas visai ievainojama daba, kura alkst pēc uzslavām un atzinības.

Uzrauts strups deguns

Cilvēks ar šādu degunu izraisa uzticamību. Viņi burtiski izstaro mieru, viņiem piemīt daiļrunības spējas. Viņi vienmēr ir gatavi sniegt palīdzību, ātri domā un tikpat ātri pieņem lēmumus. Šāda tipa deguna īpašniekiem vienmēr ir daudz draugu.

Ērgļa deguns

Šie cilvēki ir dzimuši uzņēmēji. Viņiem piemīt īpaša nojauta attiecībā uz naudu un viņi nekļūdīgi slēdz izdevīgus darījumus. Vēl viņi ir lieliski skolotāji, kas gatavi sevi visu atdot darbam. Nereti viņi izveido paši savu dzīvi un nevēlas sekot atzītiem līderiem. Šiem cilvēkiem nav nepieciešama apkārtējo atzinība, turklāt bieži vien viņiem piemīt apskaužama stūrgalvība.

Mazs deguns



Mazs deguns liecina par tā īpašnieka rakstura elastīgumu, spēju iet uz kompromisiem. Šie cilvēki ir atvērti, optimistiski un pievilcīgi, bet tajā pašā laikā ļoti ievainojami, viņiem ir nepieciešams atbalsts un pieņemšana.

Taisns deguns



Šāda deguna īpašnieki ir ar stingru raksturu un skaidru prātu, viņiem piemīt īpaša estētiska uztvere, dziļa sapratne par mākslu un visu skaisto. Šiem cilvēkiem ir neticamas organizatoriskās prasmes. Profesionālajā sfērā viņi pārliecinoši dodas uz mērķi un gūst panākumus.

