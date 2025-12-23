Ilustratīvs foto.
Foto: Edijs Pālens/LETA

No nākamā gada pieaugs cenas divās preču kategorijās: par ko maksāsim vairāk? 0

LETA
17:15, 23. decembris 2025
Ziņas Ekonomika

Nākamgad pieaugs degvielas un smēķējamo produktu cenas, aģentūru LETA informēja Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA).

Akcīzes nodokļa kāpuma rezultātā no 2026. gada 1. janvāra palielināsies minēto preču mazumtirdzniecības cenas, un minētās izmaiņas atspoguļo minimālo pieaugumu – 20 cigarešu iepakojuma cena pieaugs no 5,40 eiro līdz 7,10 eiro, cigāriem un cigarillām desmit gabalu iepakojumā cena pieaugs par 0,50 eiro, bet smēķējamai tabakai 40 gramu iepakojumā – par 0,90 eiro.

Karsējamai tabakai 5,4 gramu iepakojumā cena pieaugs par 0,30 eiro, elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm ar divu mililitru e-šķidrumu – par 0,20 eiro, bet tabakas aizstājējproduktiem, piemēram, 14 gramu nikotīna spilventiņu iepakojumam, cena pieaugs par 0,40 eiro.

Savukārt benzīna un dīzeļdegvielas cena pieaugs par trim centiem litrā, bet autogāzes cena – par septiņiem centiem litrā.

Minētās cenu izmaiņas ir minimālais pieaugums.

LTA norāda, ka degvielas cenas pieaugums būtiski ietekmē pārtikas un citu patēriņa preču cenas – degvielas cenu pieaugums par 5% izraisa patēriņa preču cenu kāpumu par 1%. Tāpat LTA atgādina, ka alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodokļa likmes mainīsies 2026. gada 1. martā.

Vienlaikus LTA atzīmē, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs nodokļi netika paaugstināti, bet Polijā tika piemērots prezidenta veto.

LTA dibināta 1912. gadā, un patlaban tajā brīvprātīgi apvienojušies vairāk nekā 600 uzņēmēju, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu.

