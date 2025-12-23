Laika ir pavisam maz: ko katrai zodiaka zīmei vajadzētu atlaist līdz gada beigām 0
Šis gads numeroloģijā bija 9. gads, un tas nav nejauši, ka daudzi šo gadu izjuta kā noslēguma, atvadīšanās un iekšējo pārmaiņu laiku. Skaitlis 9 ir pēdējais viencipara skaitlis, kas simbolizē beigas, transformāciju un gatavošanos jaunam sākumam.
Kā ziņo ziņu portāls People, 2025. gada enerģija parasti ir spēcīga un emocionāli piepildīta – tā liek atlaist visu, kas vairs nekalpo mūsu attīstībai: vecas attiecības, ieradumus, domāšanas veidus vai pat sapņus, kas vairs nav aktuāli.
Tagad, kad tuvojas 2026. gads (kas būs 1. gads — jauns sākums), ir īstais brīdis atskatīties, ko mums šis gads iemācījis.
Ko katrai zodiaka zīmei vajadzētu atlaist?
Auns
Tu sāksi vairāk uzticēties savai intuīcijai un risināt lietas mierīgāk — tieši ar šo izaicinājumu 2025. gads tevi pārsteidza. Ejot tālāk, saglabā savu spēcīgo impulsivitāti, taču esi apdomīgāks, pieņemot straujus lēmumus. Tu joprojām darbosies spontāni, taču ar lielāku piesardzību un laipnību.
Vērsis
Līdz šim tev bieži izdevās ar savu šarmu un pievilcību izvairīties no neērtām sarunām. Taču šis laiks ir beidzies – tagad esi spiests pieaugt un rūpēties par sevi pats. Tevi novērtēs nevis par smaidu, bet gan par tavu prātu un iekšējo spēku.