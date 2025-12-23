Rīgas lielo tirdzniecības centru darba laiks svētkos atšķirsies no ierastā 0
Lielākie tirdzniecības centri Rīgā Ziemassvētku dienās strādās saīsinātu darba laiku, bet 1. janvārī pārsvarā būs slēgti, noskaidroja aģentūra LETA.
Tirdzniecības centru “Akropole Alfa” un “Akropole Rīga” veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas 24. decembrī strādās no plkst. 10 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 12 līdz 21, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 20. Savukārt 1. janvārī iepirkšanās centri būs daļēji slēgti un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas.
Veikals “Rimi”, kas atrodas “Akropole Alfā”, 24. decembrī strādās no plkst. 8 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 21.
Veikals “Maxima XXX”, kas atrodas “Akropole Rīgā”, 24. un 31. decembrī strādās no plkst. 8 līdz 21, 25. decembrī no plkst. 10 līdz 23, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 23, bet 1. janvārī veikals būs slēgts.
“Origo” darba laiks 24. decembrī būs no plkst. 10 līdz 19, 25. decembrī no plkst. 10 līdz 20, 26. decembrī tirdzniecības centrs strādās ierastajā laikā no plkst. 10 līdz 21, 31. decembrī no plkst. 10 līdz 20, bet 1. janvārī “Origo” būs daļēji slēgts un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniedzēji.
Tostarp “Origo” esošais “Rimi Hyper” 24. decembrī strādās no plkst. 7 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 7 līdz 24, 31. decembrī no plkst. 7 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 22.
Informācijas centrs no 24. decembra līdz 26. decembrim, kā arī 31. decembrī apkalpos apmeklētājus no plkst. 10 līdz 19, bet 2026. gada 1. janvārī būs slēgts.
Tirdzniecības centrs “Spice” un “Spice Home” 24. decembrī strādās no plkst. 10 līdz 18, 25. decembrī no plkst. 12 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 21, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 18. Savukārt 1. janvārī tirdzniecības centrs būs slēgts.
“Rimi”, kas atrodas “Spicē”, darba laiks 24. decembrī būs no plkst. 8 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 21.
“Domina Shopping” darba laiks 24. decembrī būs no plkst. 10 līdz 19, 25. decembrī no plkst. 12 līdz 19, 26. decembrī bez izmaiņām – no plkst. 10 līdz 21, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 19. Tirdzniecības centrs 1. janvārī būs slēgts.
Savukārt tirdzniecības centrā esošā “Maxima XXX” 24. decembrī strādās no plkst. 8 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 11 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 20, bet 1. janvārī veikals būs slēgts.
“Galerija Centrs” darba laiks 24. decembrī būs no plkst. 10 līdz 19, 25. decembrī no plkst. 11 līdz 20, 26. decembrī no plkst. 11 līdz 20, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 19. “Galerija Centrs” 1. janvārī būs slēgts.
“Rimi”, kas atrodas “Galerijā Centrs”, 24. decembrī strādās no plkst. 8 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 20.
“Stockmann” kosmētikas, modes un mājas nodaļas darba laiks 24. decembrī būs no plkst. 10 līdz 20, bet delikatešu nodaļa strādās no plkst. 9 līdz 21. Tirdzniecības centrs 25. decembrī strādās no plkst. 11 līdz 20, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 21. Savukārt 31. decembrī kosmētikas, modes un mājas nodaļa strādās no plkst. 10 līdz 20, bet delikatešu nodaļa no plkst. 9 līdz 20. “Stockmann” 1. janvārī būs slēgts.
“Rīga Plaza” darba laiks 24. decembrī būs no plkst. 10 līdz 19, 25. decembrī no plkst. 12 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 21, 31. decembrī no plkst. 10 līdz 19, bet 1. janvārī tirdzniecības centrs būs slēgts.
“Maxima XXX”, kura atrodas “Rīga Plazā”, 24. decembrī strādās no plkst. 8 līdz 20, 25. decembrī no plkst. 11 līdz 22, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 20, savukārt 1. janvārī veikals būs slēgts.