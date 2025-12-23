“Latvija atkal izkrīt ārpus sistēmas, kā arī par biržā iešanu viss jau aizmirsts?” Puče par “airBaltic” problēmām 0
Kas notiek ar “airBaltic”? Biļetes palikušas dārgākas, jā, bet viņiem ir arī jauns priekšnieks. Ko zinām par viņu?
Erno Hildēns no Somijas. Pirms tam strādājis “SAS”, “Finnair”, “Saudi Arabian Airlines”. Nozarē jau 25 gadu – šo faktu lepni uzsver daudzos rakstos.
Līdz ar pirmo Erno darba dienu tika publicēti starptautiskās reitingu aģentūras “Fitch” paziņojums “Kredītreitings “airBaltic” – nu tāda vāja finanšu elastība, bet kopumā sūdīgi, situācija ir ārkārtīgi bēdīga, kurš par to visu maksās? Mēs, valsts. Cik daudz būs jāmaksā? Protams, ka mēs to nezinām,” TV24 raidījumā “Stopkadri” stāsta Armands Puče.
Ja Eiropā ir regulas, kas neļauj valstij palīdzēt komersantiem, tad šis gadījums ir tā kā izkritis ārpus tā?
“Biržā iešana ar kaut kur aizmirsās,” Puče atgādina.
Patlaban tiek gaidīta Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” jaunā akcionāra un jaunā vadītāja kopīga pozīcija, kā tālāk attīstīt kompāniju, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Šodienas jautājums” sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).
Ministrs atzina, ka starptautiskās reitingu aģentūras “Fitch Ratings” (“Fitch”) pazeminātais “airBaltic” reitings bija nepatīkama ziņa, īpaši ņemot vērā, ka ir Frankfurtes biržā kotētas obligācijas. “Tā nav laba ziņa,” viņš uzsvēra.
Ašeradens sagaida, ka decembra beigās, vai vēlākais janvārī, Satiksmes ministrija (SM) prezentēs jaunā akcionāra un vadītāja redzējumu.
Lūgts komentēt premjeres Evikas Siliņas (JV) tvitera ierakstu, ka viņa no satiksmes ministra un jaunā “airBaltic” vadītāja sagaida skaidrus soļus un risinājumus, kas pārsniedz akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) robežas, Ašeradens skaidroja, ka “vadības maiņa un daudzi citi notikumi bija par pamatu tam, lai IPO process nenotiktu”. “Un, visticamāk, būs jāuzdod jauns mandāts gan ministrijai, gan kompānijas padomei un vadībai meklēt risinājumu, kādā veidā kapitalizēt uzņēmumu,” viņš teica, piebilstot, ka IPO nav vienīgais risinājums. “Otrs ir meklēt partnerus un tā tālāk. Vācijas nacionālās aviokompānijas “Lufthansa” ienākšana kompānijā ir solis šajā virzienā,” viņš klāstīja.
LETA jau ziņoja, ka “Fitch” pazeminājusi Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” ilgtermiņa emitenta saistību nepildīšanas reitingu (IDR) no “B-“/negatīvs uz “CCC+”, teikts “Fitch” paziņojumā.
“Fitch” ir samazinājusi arī “airBaltic” prioritāro nodrošināto ilgtermiņa obligāciju reitingu 380 miljonu eiro apmērā no “B” uz “B-“. Atgūšanas rādītājs ir “RR3”.
Kredītreitinga samazinājums atspoguļo augstāku, nekā gaidīts, aizņemto līdzekļu īpatsvaru un vājāku finansiālo elastību, kā rezultātā nākamajos 12 mēnešos būs nepieciešams ievērojams ārējais finansējums. Tas atspoguļo arī neskaidrību par plānotā IPO grafiku un ieņēmumiem. Uzņēmuma 2025. gada darbības rezultāti ir bijuši vājāki, nekā gaidīts, jo ir palielinājušās darbības izmaksas un rentabilitāte bijusi zema, kas veicināja izteikti negatīvu brīvo naudas plūsmu un ierobežotu likviditāti.
IDR atspoguļo “airBaltic” vājos finanšu rādītājus, ko nosaka lielais nomas parāds, ko izmanto flotes pieauguma finansēšanai. Reitinga stiprās puses ir tā vadošā pozīcija Baltijas reģionā, jaunās paaudzes un degvielu taupošā flote un uzņēmējdarbības diversifikācija, teikts “Fitch” paziņojumā.
2025. gada deviņos mēnešos “airBaltic” koncerns strādāja ar 594,303 miljonu eiro apgrozījumu un 4,249 miljonu eiro peļņu.
Savukārt 2024. gadā “airBaltic” koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija “Lufthansa” kļuva par “airBaltic” akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% “airBaltic” akciju, “Lufthansa” – 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 1,62%, bet 0,01% – citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc “airBaltic” IPO “Lufthansa” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla.
Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19. augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas “Lufthansa”, veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā “airBaltic” pirms potenciālā IPO.
Šī gada 1. decembrī “airBaltic” izpilddirektora amatā darbu sāks Erno Hildēns. “airBaltic” padome šogad 7. aprīlī nolēma no amata atbrīvot aviokompānijas valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru Martinu Gausu, kurš šajā amatā strādāja kopš 2011. gada 1. novembra.