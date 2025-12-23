FOTO. “Tiek izīrēts gaišs un mājīgs dzīvoklis.” Pārbaudām, ko nozīmē šī sludinājumos nodrillētā frāze 0
Dzīvokļu sludinājumos vārds ‘mājīgs’ tiek lietots gandrīz tikpat bieži kā ‘ideāla atrašanās vieta’. Bet vai katrā dzīvoklī, kuram piesprausta šī birka, tiešām var justies kā mājās? Ielūkojāmies sludinājumu portālā ss.lv, un ļausim jums izlemt pašiem.
Vienā no sludinājumiem teikts: “Tiek izīrēts gaišs, silts, plašs, mājīgs dzīvoklis renovētā mājā.”
“Ļoti mājīgu 1 istabas dzīvokli” iespējams iegādāties arī Ķengaragā – labā atrašanās vietā.
Rīgā, Iļģuciemā, ilgtermiņa īrei uzreiz pieejams arī šāds gaišs un mājīgs dzīvoklis, kā teikts sludinājumā.
Lūk, arī silts, saulains, mājīgs dzīvoklis Pļavniekos.
Un dzīvoklis Rīgas centrā, neliels, mājīgs un ar visām ērtībām.
Protams, mājīgums katram nozīmē kaut ko citu — vienam tā ir omulīga virtuve ar kafijas aparātu, citam – ērts plānojums un laba ventilācijas sistēma. Šoreiz ielūkojāmies tajos gadījumos, kad šis vārds sludinājumā šķiet nedaudz pārspīlēts.