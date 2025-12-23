Foto: Ss.com

FOTO. “Tiek izīrēts gaišs un mājīgs dzīvoklis.” Pārbaudām, ko nozīmē šī sludinājumos nodrillētā frāze 0

LA.LV
20:45, 23. decembris 2025
Stāsti Izpēte

Dzīvokļu sludinājumos vārds ‘mājīgs’ tiek lietots gandrīz tikpat bieži kā ‘ideāla atrašanās vieta’. Bet vai katrā dzīvoklī, kuram piesprausta šī birka, tiešām var justies kā mājās? Ielūkojāmies sludinājumu portālā ss.lv, un ļausim jums izlemt pašiem.

Vienā no sludinājumiem teikts: “Tiek izīrēts gaišs, silts, plašs, mājīgs dzīvoklis renovētā mājā.”

Foto: Ss.com
“Ļoti mājīgu 1 istabas dzīvokli” iespējams iegādāties arī Ķengaragā – labā atrašanās vietā.

Foto: Ss.com

Rīgā, Iļģuciemā, ilgtermiņa īrei uzreiz pieejams arī šāds gaišs un mājīgs dzīvoklis, kā teikts sludinājumā.

Lūk, arī silts, saulains, mājīgs dzīvoklis Pļavniekos.

Un dzīvoklis Rīgas centrā, neliels, mājīgs un ar visām ērtībām.

Protams, mājīgums katram nozīmē kaut ko citu — vienam tā ir omulīga virtuve ar kafijas aparātu, citam – ērts plānojums un laba ventilācijas sistēma. Šoreiz ielūkojāmies tajos gadījumos, kad šis vārds sludinājumā šķiet nedaudz pārspīlēts.

LA.LV Aptauja

Ko tu saproti ar vārdu 'mājīgs'?

  • Gaišs
  • Praktiski iekārtots un funkcionāls
  • Vienkāršs
  • Galvenais, lai nav flīžu guļamistabā
  • Gaumīgās krāsās
  • Cits variants
  • Nezinu, bet tas, ko redzu sludinājumos, noteikti nav tas

