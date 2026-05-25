ZZS ministru amatiem virza Valaini, Uzulnieku un Auguli 0

LETA
15:19, 25. maijs 2026
Ziņas Latvijā

No Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis, noskaidroja aģentūra LETA.

Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.

Jau ziņots, ka četras partijas, kuras “Apvienotā saraksta” (AS) politiķa Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas.

Konkrētus ministru kandidātu vārdus Kulbergs solīja nosaukt otrdien, bet atsevišķas partijas jau tos atklājušas.

Plānots, ka AS politiķi Kulberga vadītajā valdībā vadīs Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Visas šīs ministrijas pašlaik vada “Jaunās vienotības” (JV) redzami politiķi.

Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM). NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombravu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīta izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Puntuļa – Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Vitenbergs.

ZZS faktiski saglabās esošās pozīcijas, zaudējot vadību tikai pār KEM – šis politiskais spēks saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs Ekonomikas, Labklājības un Zemkopības ministrijas.

Savukārt JV savā pārziņā saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pārraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadīt Aizsardzības un Satiksmes ministrijas, kuru pārziņā pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Kulbergs neatklāja, vai aizsardzības ministra amatu varētu ieņemt līdzšinējā premjere Evika Siliņa (JV), kura par to pēdējā laikā izrādījusi interesi.

Valsts prezidents pēc Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, NA, ZZS un JV.

Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem.

