Paķer lietussargu! Otrdiena solās būt lietaina
Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Naktī uz otrdienu līs galvenokārt Ziemeļkurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā lēni pūtīs no rietumiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+13 grādiem, vietām Vidzemē un Ziemeļlatgalē, kur būs mazāk mākoņu, gaiss atdzisīs līdz +6 grādiem.
Otrdiena būs daļēji mākoņaina un vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidāmi valsts centrālajā un dienvidu daļā. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+20 grādi.
Rīgā naktī debesis apmāksies, dienā mākoņu kļūs mazāk. Palaikam gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē – mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +18 grādiem.