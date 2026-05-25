Sirds ķirurgs Mārtiņš Ērglis: Ar viedpulksteņa palīdzību piecas reizes biežāk "noķer" aritmiju
Attālinātās konsultācijas ir tikai sākumposms, nākamais – nākotnes sapnis – būtu nepārtrauktā veselības aprūpe – TV24 raidījumā “Laiks zinātnei” uzsvēra sirds ķirurgs, klīnikas “Medon” līdzdibinātājs Mārtiņš Ērglis.
Ērglis stāsta, ka attālinātās konsultācijas, ko veic klīnikā “Medon” ir tikai kā papildrīks, palīgs gan ārstam, gan pacientam.
“Ir pētījumi, ka klātienes konsultācijas pat līdz 25% nenotiek pacientu neapmeklējuma dēļ. Un tas ir milzīgs resursu zudums. Piemēram, Dānijā, bet es nesaku, ka mums uz to jāiet, klātienes konsultācija jau ir tāda luksuss konsultācija,” tā Mārtiņš Ērglis.
Raidījuma vadītājs Andrejs Ērglis piebilst: “Bet tas var būt arī otrs grāvis, jābūt ar to uzmanīgiem.” Mārtiņš piekrīt un uzsver, ka attālinātās konsultācijas nekādā veidā nedrīkst aizstāt klātienes medicīnu un pirms operācijas, protams, ārsts ar pacientu tiekas klātienē, taču, kad pacientam pēc trim mēnešiem jāierodas pie ārsta atrādīties, tad attālinātā konsultācija, viņaprāt, ir ideāls rīks.
“Saruna ar pacientu mums var būt pavisam īsa, bet pacientam tās dēļ bijis jāmēro ceļš vairākas stundas uz vienu pusi un tikpat ilgi atpakaļ. Tas ir laika zudums.” Taču, pēc Mārtiņa Ērgļa teiktā, attālinātās konsultācijas ir tikai pirmais posms, tikai sākums. “Nākamais, nākotnes sapnis būtu nepārtrauktā veselības aprūpe, it īpaši paaugstināta riska pacientiem.”
Ķirurgs norāda, ka mūsdienās, moderno tehnoloģiju laikmetā, liela nozīme ir dažādām ierīcēm, kas ļauj nolasīt datus par veselības stāvokli. Kā vienu no rīkiem, kas izglābis daudzu pacientu dzīvības, viņš min viedpulksteni.
“Pētījumi liecina, ka ar visparastākā viedpulksteņa palīdzību ir piecas reizes lielāka iespēja noķert bīstamos sirds ritma traucējumus – aritmijas, kas principā nozīmē noķert insultu.”