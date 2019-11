Publicitātes attēls

3. ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoms korporatīvā segmentā ir lielākais kopš bankas dibināšanas

Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus un atjauninājumus virknē bankas piedāvāto produktu

Aktīvo klientu skaits sasniedza 299 tūkstošus

Kopējais kredītportfelis kopš 2018. gada beigām palielinājās par 118 miljoniem eiro (8%) un sasniedza 1,514 miljonus eiro

2019. gada 9 mēnešos Baltijas privātpersonu un korporatīvo klientu segmenta klientiem jaunos kredītos izsniegti 437 miljoni eiro

Baltijas rezidentu depozīti pieauga par 415 miljoniem eiro, jeb 16% kopš 2018. gada beigām; privātpersonu depozītu apjoms sasniedza 1,351 miljonu

Citadeles darbību 2019. gada 3. ceturksnī raksturo stabili rādītāji visos galvenajos darbības segmentos, pieaugošs klientu skaits, esošās spēcīgās kapitāla bāzes turpmāka uzlabošanās, kā arī uzlabojumi grupas aktīvu kvalitātes rādītājos.

Bankas aktīvo klientu skaits 3. ceturksnī palielinājās par 18 tūkstošiem un sasniedza 299 tūkstošus klientu uz 2019. gada septembra beigām.

Nepārtraukta digitālo kanālu attīstība un esošo attālināto pakalpojumu ērtums, ir sekmējis klientu aktivitātes palielināšanos. Kopš gada sākuma, mobilās lietotnes klientu skaits un internetbankas aktīvo klientu skaits palielinājās attiecīgi par 46% un 6%, sasniedzot 117 tūkstošus mobilās lietotnes un 182 tūkstošus internetbankas klientus.

Jaunas iespējas Citadeles klientiem

Citadele ir pirmā banka Baltijā, kas uzņēmējiem ir sākusi piedāvāt iespēju uzreiz filiālē saņemt karšu maksājumu termināli jeb mobilo POS iekārtu. Šāda iespēja sniedz Latvijas uzņēmējiem priekšrocību pielāgoties dinamiskajai uzņēmējdarbības videi un uzreiz saņemt biznesa vadībai būtisko bankas pakalpojumu.

Lai atbilstu klientu prasībām attiecībā uz piedāvāto banku produktu ātrumu, esam ieviesuši tūlītēju norēķinu kartes izsniegšanu – klienti var saņemt maksājuma karti uzreiz filiālē.

Sperot soli tuvāk savam mērķim padarīt klientiem personīgo finanšu pārvaldību vēl ērtāku un vienkāršāku, sadarbībā ar Latvijas Banku, tika ieviesti maksājumi privātpersonām uz mobilo tālruni.

Lai nodrošinātu klientiem personīgu pieeju filiāļu apmeklējuma laikā, 2019. gada 3. ceturksnī tika atvērtas divas jaunā koncepta filiāles.

Aug kreditēšanas apjoms un klientu noguldījumi

Citadele turpināja palielināt kreditēšanas apjomu privātpersonām un uzņēmumiem, kredītportfelim palielinoties par 118 miljoniem eiro (8%) kopš 2018. gada beigām, atspoguļojot piesardzīgu kreditēšanas politiku un mērķi saglabāt kredītportfeļa kvalitāti. Kredītportfeļa apmērs uz 2019. gada 30. septembri bija 1,514 miljoni eiro.

Jaunizsniegto kredītu pieaugums 3. ceturksnī saglabājās spēcīgs. Korporatīvā segmenta jaunizsniegtie kredīti 2019. gada 9 mēnešos sasniedza 194 miljonus eiro, kas ir par 48% vairāk nekā šajā pašā periodā 2018. gadā. Tas ir lielākais jaunizsniegto kredītu apjoms kopš bankas dibināšanas.

Klientu noguldījumi, kas ir nozīmīgākais finansējuma avots, pieauga par 16%, salīdzinājumā ar 2018. gada beigām. Noguldījumu pieaugums veidojās no Baltijas klientu noguldījumiem, kas deviņos mēnešos palielinājās par 415 miljoniem eiro. Privātpersonu depozītu apjoms sasniedza 1,351 miljonu, kas ir par 22% vairāk nekā pirmajos deviņos mēnešos 2018. gadā. Kopējais Grupas noguldījumu apjoms uz 2019. gada 30. septembri sasniedza 3,071 miljonus eiro.

Valsts garantētās atlīdzības izmaksas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzticēja Citadelei no 22. augusta veikt garantētās atlīdzības izmaksas AS „PNB Banka” klientiem. Mēs esam veltījuši daudz pūļu, lai nodrošinātu veiksmīgu izmaksu procesu AS „PNB bankas” klientu, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai klientu vizītes filiālēs būtu ērtas un sniegtā informācija skaidra. Uz 2019. gada 22. oktobri ir pabeigti 85% garantēto atlīdzību izmaksas (238 miljoni eiro).

Par Citadeli

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt vairāk iespēju gan privātpersonām, gan uzņēmējiem visā Baltijā.

Līdzās klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un beidzot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju un maksāt uz mobilā tālruņa numuriem.

Citadele ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita un otrā – pēc biznesa klientu skaita. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

2019. gadā viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas un uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā – “Dive GROUP” – atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un otro labāko Lietuvā.