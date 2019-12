Foto: Shutterstock

Papīra izmantošana rēķinu saņemšanai Latvijā saglabāsies vēl vismaz desmit gadus, intervijā aģentūrai LETA prognozēja finanšu tehnoloģiju un e-rēķinu risinājumu uzņēmuma AS “Fitek” vadītājs Latvijā Edgars Strazds.

Pašlaik 50/50

Runājot par rēķinu izsūtīšanas pakalpojumiem, Strazds teica, ka abi risinājumi – digitālie un papīra – sadalās proporcijā apmēram 50% pret 50%. Diezgan lielu daļu joprojām veido papīra formāta rēķini, un tas saistīts ar to, kāds “Fitek” pakalpojumu pircējiem, lielajiem uzņēmumiem, ir klientu loks.

“Piemēram, ja tas ir kāds no pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina telekomunikācijas vai apsaimniekošanas pakalpojumus, tad jāsaprot, ka daļa no viņu klientiem joprojām ir gatavi saņemt rēķinus tikai papīra formātā. Tas ir jautājums par to, cik liela kopumā ir digitālā attīstība, kā arī to, cik lielas vispār šiem cilvēkiem ir iespējas saņemt rēķinus digitālā formātā,” skaidroja Strazds.

Atteikšanās no papīra rēķiniem nenotiek strauji

Viņš atzīmēja, ka pēdējo gadu laikā papīra izmantošana samazinās, bet tas nenotiek tik strauji, kā tika prognozēts pirms 10-15 gadiem. Pēc viņa paustā, tolaik tika prognozēts, ka līdz 2020.gadam Latvija būs tikusi vaļā no papīra rēķiniem.

“Tā tas nav un nebūs vēl tuvākos vismaz 10 gadus,” sacīja “Fitek” vadītājs.

Savukārt, runājot par rēķinu saņemšanu elektroniski, “Fitek” vadītājs uzsvēra, ka ir rēķini, kurus saņemam PDF formātā, un to nevar nosaukt par elektronisko formātu.

Kā norādīja Strazds, uzņēmums mēģina izglītot gan savus klientus, gan industriju kopumā, ka ar e-rēķiniem saprot datu formātā nosūtītu rēķina informāciju. Tātad tas ir rēķins, kuru uzreiz var apstrādāt un uzreiz izmantot, lai sagatavotu maksājumus vai iegrāmatotu grāmatvedības sistēmās.

“Pēc būtības rēķins nav pašmērķis, mērķis ir pakalpojuma nepārtraukšana, un rēķins ir tikai palīglīdzeklis, darījumu apliecinošs dokuments,” teica Strazds.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji izvēlas elektroniskos rēķinus

Jautāts, cik daudz ir tādu klientu, kas pieprasa papīra formātu un cik – digitālo risinājumu, Strazds atklāja, ka ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, kuriem mēnesī tiek piegādāti 3-7 rēķini, tos izvēlas saņemt elektroniski. Pēc viņa teiktā, šī grupa varētu veidot apmēram 70%, taču cilvēki arvien vairāk apzinās, ka papīra formāts bieži vien līdzi rada papildu izmaksas.

Tāpat viņš norādīja, ka vēl viens aspekts ir rēķina saņemšanas ērtums.

“Viena lieta ir vienkārši pastkastē iemestais rēķins, bet pavisam cita – ierakstītā vēstule, kas daudzus kaitina, jo vēstules tiek sūtītas uz deklarēto adresi un vēstulei pakaļ ir jādodas uz noteiktu pasta nodaļu,” skaidroja Strazds.

Viņš piebilda, ka “Fitek” mēnesī apstrādā apmēram divus miljonus dažādu dokumentu, un puse no tiem ir elektroniski, bet puse – papīra formātā. Vienlaikus “Fitek” apzinās, ka viņu klienti saviem klientiem paši sūta e-pastus, uzņēmumu neiesaistot.

Uzziņa:

“Firmas.lv” informācija liecina, ka pērn “Fitek” strādāja ar 4,229 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa, salīdzinot ar iepriekšējā gada zaudējumiem, veidoja 17 416 eiro.

Kompānija reģistrēta 1998.gada februārī, un tās pamatkapitāls ir 296 928 eiro.