“Lielā sniega” desmitgadi sagaida tiesājoties

Nākamotrdien Kolkas lībiešu saieta namā atzīmēs “lielā sniega” desmito gadadienu. Ideja atcerēties laiku, kad Latvijā nepieredzēti dziļā sniega dēļ Kolka un piejūras ciemi vairākas dienas bija atgriezti no ārpasaules, pieder bijušajam Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam. Viņš toreiz bija nesen kā apstiprināts amatā, un dabas stihija pārvaldes vadītājam bija pirmais lielais pārbaudījums.

Tagad par tādu kļuvusi vairākus mēnešus ilgā tiesāšanās ar Dundagas novada domi par atjaunošanu amatā, no kura viņu atbrīvoja augusta sākumā.

Domi Kurzemes rajona tiesā civillietā ar A. Pinkenu pārstāv zvērināts advokāts Kārlis Boldiševics, kuram par divu mēnešu darbu samaksāti jau vairāk nekā 5000 eiro no pašvaldības budžeta. Viņš Saeimā ir arī Zaļo un zemnieku savienības frakcijas konsultants ar zināmu ietekmi partijā.

Bijušais Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs tiesā sevi aizstāv pats. “Es nevaru atļauties algot advokātu,” viņš sacīja “Latvijas Avīzei”.

20. decembrī paredzētajā tiesas sēdē A. Pinkens cer jau uz kādu rezultātu. Vasarā A. Pinkena atbrīvošanu pamanīja teju visā Latvijā, jo vietējie iedzīvotāji, uzskatot daudzu cienīta pagasta vadītāja atlaišanu par nepamatotu, uz to reaģēja ar skaļiem protestiem, bet 31. augustā no Dundagas līdz Kolkai apdzīvotajās vietās sadevās rokās, veidojot cilvēku ķēdi. V

iņi panāca, ka šim notikumam tiek veltīta Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde, pēc kuras gan domē nekas neesot mainījies. Pēc vairākkārtējas vēršanās pie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (“AP”) Kolkas ciema valde saņēma arī ministra atbildi, kurā atzīts, ka “savā darbībā Dundagas novada dome nav ievērojusi labas pārvaldības principus”, jo nav uzklausījusi iedzīvotājus un izskaidrojusi cilvēkiem savu lēmumu.

J. Pūce sola uzraudzīt, lai Dundagas novada dome nekavējoties atjauno A. Pinkenu amatā, ja tiesa lems par labu viņam.

A. Pinkens prasībā pret pašvaldību vēlas panākt atjaunošanu darbā, kā arī algas piedziņu par piespiedu kavējumu un morālo kompensāciju 10 000 eiro apmērā.

Lēmums par viņa atbrīvošanu tika pieņemts 9. augustā ar vienas balss pārsvaru (pieci deputāti – par, četri – pret), atsaucoties uz normatīvu pārkāpumiem pārvaldnieka darbībā. Trauslais vairākums līdz šim bija stabils līdz 28. novembrim, kad domei bija jālemj par vēl 5260 eiro piešķiršanu zvērinātam advokātam K. Boldiševicam par juridisko pakalpojumu sniegšanu.

Septembrī un oktobrī jau viņam bija samaksāti 5257 eiro, kas tika segti arī no ietaupītajiem līdzekļiem, jo domei vairākus mēnešus nav sava jurista. Izmantojot to, ka viens no vairākuma deputātiem sēdē nepiedalās, opozīcija “norāva kvorumu”, un līdz ar to dome lēmumu par finansējuma piešķiršanu advokātam nevarēja pieņemt.

Taču K. Boldiševics turpina pārstāvēt pašvaldību tiesā.

Opozīcijas deputāte Tamāra Kaudze “LA” neslēpa gandarījumu, ka izdevies nepieļaut vēl vairāk nekā 5000 eiro papildus piešķiršanu juristam, kurš “galvenokārt ir nodarbināts, lai glābtu domes vadības godu cīņā ar Pinkenu”. Ja dome zaudētu, tai papildus advokātam atvēlētajai summai vēl no pašvaldības nodokļu maksātāju naudas nāktos maksāt kompensāciju.

“Mēs esam bezspēcīgi šīs bezkaunības priekšā,” atzina T. Kaudze.

Dundagas novada priekšsēdis Aldis Felts “LA” paskaidroja, ka kopš augusta domei nebija sava jurista, tāpēc ir rīkota cenu aptauja par juridisko pakalpojumu sniegšanu. K. Boldiševics esot bijis vienīgais pretendents, kurš pārstāvot pašvaldību vēl vairākās tiesvedībās. Šonedēļ dome pieņēmusi darbā jaunu juristu, taču K. Boldiševics jau esot pilnvarots aizstāvēt pašvaldību strīdā ar A. Pinkenu.

Uz vaicāto par politisko stabilitāti, ja kvoruma trūkuma dēļ sēdē nevarēja pieņemt lēmumus, A. Felts atbildēja, ka “tas bija negadījums”, kas, viņaprāt, nevarētu atkārtoties.

K. Boldiševics “LA” paskaidroja, ka viņam neesot zināms politiskais fons, kas saistīts ar šo tiesvedību, jo viņš nedzīvojot Dundagā un kā advokāts strādājot tikai ar dokumentiem.

K. Boldiševics teica, ka A. Pinkenam ir piedāvāts gan mediācijas process, kad ar mediatora starpniecību puses vienojas par kādu konflikta risinājumu, gan izlīgums, taču bijušais Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs esot šos priekšlikumus noraidījis.

A. Pinkens sacīja, ka, jau iesniedzot prasību tiesā, norādījis, ka nepiekristu mediācijai, jo neuzticas šai domes vadībai tās destruktīvās darbības dēļ. Viņaprāt, trīs mēnešos pašvaldības algotais advokāts par šo lielo naudu ārpus tiesas procesiem neko citu neesot darījis kā jurists.

Pēc atbrīvošanas no amata A. Pinkens citu algotu darbu nestrādā. Taču viņš jo­projām iesaistās Kolkas sabiedriskajā dzīvē, kas ir gana daudzveidīga.