Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Dažus Aunus šodien var sagaidīt romantiska aizraušanās vai jaunu jūtu dzimšana. Taču nesteidzies šodien izdarīt nekādus secinājumus, it īpaši par attiecībām.

Vērsis

Nevajadzētu šodien strauji mainīt imidžu un ķerties pie radikālām metodēm, piemēram, izlemt par labu plastiskajai operācijai – šī diena tam nav piemērota. Risks ir liels un pavērsīsies pret tevi pašu.

Dvīņi

Diena būs pilna negaidītu notikumu un arī pārsteigumu. Taču negaidi tos – dzīvo savu ikdienu, kā ierasts. Tas, kam jāatnāk, atnāks tāpat.

Vēzis

Enerģijas tev būs tik daudz, ka varēsi to aizdot kādam citam. Lieliska diena, lai veiktu mājas uzkopšanu vai gluži pretēji – ļaujies nekā nedarīšanai un sakopo savas domas. Tiec vaļā no parazītiem gan savā dzīvē, gan galvā. Darbs būs veiksmīgs, ja tev tiks dots iespēja darīt to vienatnē.

Lauva

Šī diena būs pilna patīkamu pārsteigumu un prieka. Vari rīkot svētkus un viesības – tas tev šodien izdosies lieliski.

Jaunava

Vislabāk šo dienu būtu pavadīt ģimenes lokā – pārskatīt ģimenes albumus, pakavēties labās un mīļās atmiņās. Esi uzmanīgs pret vārdiem, ko velti citiem cilvēkiem. Var gadīties pateikt kaut ko neapdomīgu.

Svari

Šodien var gadīties nokļūt birokrātijas tīklos. Taču neizmanto savu profesionālo stāvokli, lai kaut ko panāktu. Risinājums nebūs tāds, kā tu sagaidi.

Skorpions

Šodien tu vari justies saguris, nervozs un tevi var mocīt bezmiegs. Pamēģini vakarā ieiet siltā, aromātiskā vannā un palutini sevi ar glāzi vīna.

Strēlnieks

Intīmajās attiecībās šodien tu vari pieļaut dažādas kļūdas. Neuzticies kaislei, ieslēdz arī racionālo saprātu!

Mežāzis

Tavs seksuālais potenciāls šodien būs ļoti izteikts, un tu bez mazākās piepūles iegūsi pretējā dzimuma uzmanības apliecinājumus. Tomēr tev ir jāprot atslābināties un paskatīties uz lietām “no cita leņķa”.

Ūdensvīrs

Šodien nebūs veiksmīgas tās sarunas, kas saistītas ar darbu un biznesu. Šis nav rezultatīvs laiks ne mērķu plānošanai, ne to sasniegšanai.

Zivis

Tu atradīsi dzīves jēgu – jutīsies enerģisks un pievilcīgs. Šodien tu vari būt neobjektīvs savos spriedumos par citiem cilvēkiem. Necenties savus spriedumus izteikt skaļi.