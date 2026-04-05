Pensija ir viens no svarīgākajiem sociālās drošības balstiem, kas nodrošina cilvēkam ienākumus laikā, kad darba gaitas ir noslēgušās vai būtiski ierobežotas. Tā dod finansiālu stabilitāti, drošības sajūtu un iespēju saglabāt cieņpilnu dzīves kvalitāti arī vecumdienās.
Mūsdienās, kad daudzi izvēlas strādāt ārpus Latvijas, īpaši svarīgi ir saprast, kā un kādu pensiju iespējams saņemt. Arī LA.LV lasītāja Guna ir neizpratnē par pensiju sistēmu, ja darba attiecībās ilgstoši būts ārvalstīs.
“Man ir ieteikums – lūdzu, pastāstiet par pensijām un to apmēriem, ja puse – 25 gadi – ir strādāti Latvijā, bet 20 gadi ārzemēs, un darbs tur joprojām turpinās. Taču pēc pāris mēnešiem jāsāk saņemt Latvijas pensija,” redakcijā vērsās Guna.
Šis jautājums ir komplicēts, jo uz visām valstīm neattiecas vienādi noteikumi. Katrs gadījums ir atšķirīgs, tāpēc precīzākam skaidrojumam būtu nepieciešama sīkāka informācija. Tomēr sazinājos ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāvi, lai vismaz ieskicētu pensiju saņemšanas kārtību tiem, kas strādā ārvalstīs.
Kā pauž VSAA preses sekretāre Iveta Daine, citas valsts pensiju piešķir cita valsts, ne Latvija. Ir līgumvalstu pensijas un ir Eiropas Savienības(ES)/Eiropas Ekonomikas zonas(EEZ) pensijas. Viss ir atkarīgs no tā, kurā valstī ārpus Latvijas persona ir strādājusi vai strādā.
Līgumvalstu pensijas
Latvijas Republikai ir noslēgti 7 līgumi ar ārvalstīm -, Austrāliju, Baltkrievijas Republiku, Gērnsiju, Kanādu, Krievijas Federāciju, Ukrainu un Moldovas Republiku. Valstu līgumus iespējams apskatīt VSAA mājaslapā. Katra līguma nosacījumi ir nedaudz atšķirīgi, bet galvenais, kas jāatceras, ka personai jāizpilda katras valsts kritēriji pensijas saņemšanai. Piemēram, pensijas vecums, nepieciešamais apdrošināšanas stāžs u. c.
Darba attiecības ES un EEZ
Kā norādīts VSAA mājaslapā, persona, uz kuru attiecas (EEK) Regulas par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, pārvietojoties ES/EEZ teritorijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē nezaudē savas tiesības uz sociālo drošību. Ja persona vēlas doties dzīvot uz citu dalībvalsti vai īslaicīgi tur pastrādāt, tad tā nezaudēs Latvijā veiktās iemaksas un uzkrāto apdrošināšanas stāžu, ko varēs izmantot tiesību noteikšanā un pensijas aprēķinā, kad tiks sasniegts Latvijas pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums.
Jāpiebilst, ka no 2023.gada 17.jūnija tiesības pieprasīt Latvijas pensiju ir arī tām personām, kas dzīvo arī pārējās valstīs (trešās valstis), ja vien ir izpildījušies pensijas piešķiršanai nepieciešamie nosacījumi.
Piemēram, runājot par ES un EEZ valstīm, ja persona ir sasniegusi pensionēšanās vecumu, bet Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības uz pensiju, vērā tiek ņemts arī ārvalstīs uzkrātais periods. Taču Latvijas pensija tiek aprēķināta, vērā ņemot tikai Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu un pensijas kapitālu.
Šāds summēšanas princips tiek piemērots arī Līgumvalstīm.
Kas attiecas uz pensiju pieprasīšanu – Latvijā vai trešajās valstīs dzīvojošajiem ir jāvēršas VSAA. ES/EEZ, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem ieteicams vērsties tās valsts kompetentajā iestādē, kurā viņi dzīvo, vai arī var vērsties VSAA. Savukārt gandrīz visi līgumi paredz nosacījumu, ka pieprasījums noteikti ir jāiesniedz dzīvesvietas valsts kompetentajā institūcijā.
Lai pareizi noteiktu tiesības uz pensiju, pēc pieprasījuma saņemšanas, VSAA ar ES/EEZ, Šveices, Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm vai Līgumvalstu kompetentajām iestādēm veic informācijas apmaiņu.
Pensijas izmaksāšana
Latvijā piešķirto pensiju parasti izmaksā uz pensijas pieprasījumā norādīto bankas kontu dzīvesvietas valstī. Tikai līgumvalstīs – Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā dzīvojošajiem pensiju izmaksā ar dzīvesvietas valsts kompetentās institūcijas starpniecību.
Tādējādi, ja persona plāno pārcelties uz pastāvīgu dzīvi citā ES/EEZ dalībvalstī, var pieprasīt pensijas eksportu uz jauno dzīvesvietu. Pieprasījums jāiesniedz jebkurā VSAA nodaļā, VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļā vai dzīvesvietas valsts kompetentajā iestādē. Iesniegumā jānorāda bankas rekvizīti: bankas nosaukums un adrese, BIC/SWIFT kods un IBAN konta numurs.
Ja persona jau dzīvo ārvalstīs (izņemot Lietuvu, Igauniju, Austrāliju, Ukrainu, Baltkrieviju un Krievijau) un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta arī turpmāk, tad katru gadu no 1. oktobra līdz 15.decembrim ir jāiesniedz pieprasījums izmaksas turpināšanai. Ja to nosūta pa pastu vai iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību, jāpievieno notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs (izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas).
Pieprasījumu var iesniegt arī elektroniski – uz VSAA e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar Latvijas drošo elektronisko parakstu (eParaksts vai eParaksts mobile), kā arī var ierasties kādā no VSAA klientu apkalpošanas centriem. Šajā gadījumā dzīvības apliecinājums nav jāpievieno.
Ja arī tev ir kādi juridiski jautājumi vai neskaidrības, droši raksti man uz e-pastu [email protected]!
