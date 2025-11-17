“2032. gadā skolēnu skaits pirmajā klasē samazināsies par 50%” – Lazdiņš par nepieciešamību rīkoties, jo sabiedrībā ir nenormāls noslāņojums 0

LA.LV
20:29, 17. novembris 2025
Viedokļi

Raimonds Lazdiņš, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, TV24 raidījumā “Preses klubs” brīdina, ka Latvijā strauji pieaug sabiedrības noslāņošanās, un aicina jau tagad domāt par risinājumiem, kas spētu uzlabot ģimeņu labklājību un mazināt demogrāfijas krīzi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
un kur tu satiksi savu īsto vīrieti: to tev pateiks tavs dzimšanas mēnesis
Valsts svētku un Ziemassvētku galda gardumiņš – nēģīši! To cena šobrīd liek noreibt uz līdzenas vietas
Kokteilis
Viņus ātri var atpazīt: 16 brīdinājuma pazīmes, ka jums ir darīšana ar ļaunu cilvēku
Lasīt citas ziņas

Lazdiņš aicina atskatīties uz 2006. un 2007. gadu. Tajā laikā veidojās diezgan liela sabiedrības vidusšķira. Viņaprāt, aptaujas dati, kas parāda, ka pārtikas cenu dēļ daļa Latvijas ģimeņu vairs nevar atļauties iepirkties kā agrāk, norāda arī uz to, ka mums valstī ir nenormāls noslāņojums.

“Cilvēki, kuri nevar atļauties, un cilvēki, kuri var atļauties daudz. Un to vidusšķiru mēs šobrīd esam nogrāvuši. Tas varbūt ir stāsts par to, ka mēs diezgan nepareizi esam gājuši kādos virzienos. Ekonomistiem, ierēdniecībai un biznesam būtu jāsaprot, kā mēs, kopā sadarbojoties, varam iet pus solīti uz priekšu, rēķinot, ka 2032. gadā skolēnu skaits pirmajā klasē samazināsies par 50%,” pauž Lazdiņš.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Atklājas aizkulises. Ko Andris Bulis īpašu dara pirms katras uzstāšanās – tiešām savāda rīcība
“Brauciet ar sabiedrisko transportu, viņi teica!” Bet “Rīgas Satiksme” nemaz tādu nepiedāvā
Tiešām tas bija tik sarežģīti? Beidzot laikam rasts risinājums svešinieku izdeklarēšanā no sava īpašuma

Par to ir jārunā tagad, 2026. gadā. Ir jāsaprot, ka dažādas lietas ir svarīgas, piemēram, veselība un sports. Un tās ir svarīgas ne tikai, lai attīstītu dzimstību. Ir jārod un jāstrādā kopā ar dažādiem instrumentiem, lai ģimenēm uzlabotu viņu budžetu, kas varētu palīdzēt arī dzimstības jautājumā. Ja tas netiks darīts, visi teiks, ka viss ir slikti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Visā 2025. gadā būs vairs tikai ~12 tūkstoši…” Skumjā patiesība par dzimstību Latvijā
Prognoze, kas liek pārvērtēt visu: kāpēc dzimstības samazināšanās nav pats sliktākais nākotnes scenārijs?
TV24
“Kā mamma ar trim bērniem zinu, ko nozīmē ikdienas rūpes…” Siliņai ir plāns, kā uzlabot demogrāfiju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.