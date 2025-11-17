“2032. gadā skolēnu skaits pirmajā klasē samazināsies par 50%” – Lazdiņš par nepieciešamību rīkoties, jo sabiedrībā ir nenormāls noslāņojums 0
Raimonds Lazdiņš, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, TV24 raidījumā “Preses klubs” brīdina, ka Latvijā strauji pieaug sabiedrības noslāņošanās, un aicina jau tagad domāt par risinājumiem, kas spētu uzlabot ģimeņu labklājību un mazināt demogrāfijas krīzi.
Lazdiņš aicina atskatīties uz 2006. un 2007. gadu. Tajā laikā veidojās diezgan liela sabiedrības vidusšķira. Viņaprāt, aptaujas dati, kas parāda, ka pārtikas cenu dēļ daļa Latvijas ģimeņu vairs nevar atļauties iepirkties kā agrāk, norāda arī uz to, ka mums valstī ir nenormāls noslāņojums.
“Cilvēki, kuri nevar atļauties, un cilvēki, kuri var atļauties daudz. Un to vidusšķiru mēs šobrīd esam nogrāvuši. Tas varbūt ir stāsts par to, ka mēs diezgan nepareizi esam gājuši kādos virzienos. Ekonomistiem, ierēdniecībai un biznesam būtu jāsaprot, kā mēs, kopā sadarbojoties, varam iet pus solīti uz priekšu, rēķinot, ka 2032. gadā skolēnu skaits pirmajā klasē samazināsies par 50%,” pauž Lazdiņš.
Par to ir jārunā tagad, 2026. gadā. Ir jāsaprot, ka dažādas lietas ir svarīgas, piemēram, veselība un sports. Un tās ir svarīgas ne tikai, lai attīstītu dzimstību. Ir jārod un jāstrādā kopā ar dažādiem instrumentiem, lai ģimenēm uzlabotu viņu budžetu, kas varētu palīdzēt arī dzimstības jautājumā. Ja tas netiks darīts, visi teiks, ka viss ir slikti.