“Kā mamma ar trim bērniem zinu, ko nozīmē ikdienas rūpes…” Siliņai ir plāns, kā uzlabot demogrāfiju 0

LA.LV
12:12, 17. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa raidījumā “Dienas personība” stāsta par nepieciešamajiem pasākumiem, lai ģimenes justos droši un dzimstība valstī pieaugtu. Viņa uzsver, ka svarīga ir gan bērna pabalstu sistēmas uzlabošana, gan pieejamība izglītībai un veselības aprūpei.

Reklāma
Reklāma
Veselam
5 pārtikas produkti, kuros ir vairāk Omega-3 nekā tradicionālajā lasī
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?
Polija aiztur divus jauniešu dronu incidenta lietā; vislielākais pārsteigums ir viņu pilsonības
Lasīt citas ziņas

“Es kā mamma labi zinu, man ir trīs bērni, un es zinu, ko nozīmē ikdienas rūpes. Noteikti svarīga ir jūsu minētā drošība, un skaidrs, ka šī ģeopolitiskā situācija uzliek savus izaicinājumus jebkurai ģimenei un jebkuram cilvēkam, kurš dzīvo Latvijā. Tāpēc arī mana apņemšanās ir maksimāli izdarīt to, ko es kā valdības vadītāja varu, lai Latvijas ģimenes justos droši,” norādīja Siliņa.

Tāpēc es ļoti aktīvi iesaistos diskusijās par austrumu robežu, lai Eiropa saprastu, cik nozīmīga mūsu iedzīvotājiem ir gan robežas stiprināšana, gan arī vides konkurētspējas veicināšana pierobežā, bet tikpat būtiski ir nodrošināt ģimenēm nepieciešamo atbalstu, uzskata Ministru prezidente.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV slavens žurnālists Frīdmens: “Lai apturētu Krieviju Ukrainā, Trampam ir jāsaprot, ka šis tagad ir viņa karš”
VIDEO. Policisti aiztur vīrieti par braukšanu bērniem domātā “Bārbijas” automašīnā
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?

Tās ir gan bērna piedzimšanas pabalsta izmaiņas, kas sen nav mainījušās, gan arī bērna kopšanas pabalsta izmaiņas, tāpat arī kvalitatīva izglītība. Jau no septembra esam ieviesuši papildu asistentu apmācību skolās. “Manuprāt, viena tāda laba lieta būtu, ja bērniem būtu papildus veselības pakalpojumi slimnīcās un arī ātrāka piekļuve poliklīnikām. Tas arī ir manā budžeta plānā, un ceru, ka izdosies, ” piebilst Siliņa.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, demogrāfijas politika bez veselības aizsardzības politikas ir tikai skaists, bet tukšs solījums, jo nevar būvēt nākotni uz novājinātas sabiedrības pamata, tā sarunā ar Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdes locekļiem sacījis veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV). Abu Meri akcentēja, ka valdības prioritātes ir drošība un demogrāfija, bet tām jāietver atbalsts arī veselības jomai.

Ministrs uzsvēris, ka investīcijām veselības jomā ir nozīmīga loma tieši ilgtermiņa veselīgas dzīves pamatu ielikšanā, jo demogrāfija nav tikai bērna piedzimšanas brīdis, bet arī vecāku veselība ilgi pirms un ilgi pēc tā.

“Bērns neaugs vesels un veselā ģimenē, ja vecāki paši dzīvo ar hroniskām slimībām, aptaukošanos, hronisku stresu un priekšlaicīgi zaudētām darbaspējām”, sacījis Abu Meri.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lielākais Latvijas drošības apdraudējums ir dzimstības sabrukums
TV24
Ģimenes pabalsts nemainīgs 6 gadus – demogrāfijas bedre bija paredzama, bet valdība to ignorēja
Kokteilis
Cik ilgi pastāvēs Latvija ar šī brīža dzimstības rādītājiem? Prognozē mākslīgais intelekts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.