“Kā mamma ar trim bērniem zinu, ko nozīmē ikdienas rūpes…” Siliņai ir plāns, kā uzlabot demogrāfiju 0
Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa raidījumā “Dienas personība” stāsta par nepieciešamajiem pasākumiem, lai ģimenes justos droši un dzimstība valstī pieaugtu. Viņa uzsver, ka svarīga ir gan bērna pabalstu sistēmas uzlabošana, gan pieejamība izglītībai un veselības aprūpei.
“Es kā mamma labi zinu, man ir trīs bērni, un es zinu, ko nozīmē ikdienas rūpes. Noteikti svarīga ir jūsu minētā drošība, un skaidrs, ka šī ģeopolitiskā situācija uzliek savus izaicinājumus jebkurai ģimenei un jebkuram cilvēkam, kurš dzīvo Latvijā. Tāpēc arī mana apņemšanās ir maksimāli izdarīt to, ko es kā valdības vadītāja varu, lai Latvijas ģimenes justos droši,” norādīja Siliņa.
Tāpēc es ļoti aktīvi iesaistos diskusijās par austrumu robežu, lai Eiropa saprastu, cik nozīmīga mūsu iedzīvotājiem ir gan robežas stiprināšana, gan arī vides konkurētspējas veicināšana pierobežā, bet tikpat būtiski ir nodrošināt ģimenēm nepieciešamo atbalstu, uzskata Ministru prezidente.
Tās ir gan bērna piedzimšanas pabalsta izmaiņas, kas sen nav mainījušās, gan arī bērna kopšanas pabalsta izmaiņas, tāpat arī kvalitatīva izglītība. Jau no septembra esam ieviesuši papildu asistentu apmācību skolās. “Manuprāt, viena tāda laba lieta būtu, ja bērniem būtu papildus veselības pakalpojumi slimnīcās un arī ātrāka piekļuve poliklīnikām. Tas arī ir manā budžeta plānā, un ceru, ka izdosies, ” piebilst Siliņa.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, demogrāfijas politika bez veselības aizsardzības politikas ir tikai skaists, bet tukšs solījums, jo nevar būvēt nākotni uz novājinātas sabiedrības pamata, tā sarunā ar Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdes locekļiem sacījis veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV). Abu Meri akcentēja, ka valdības prioritātes ir drošība un demogrāfija, bet tām jāietver atbalsts arī veselības jomai.
Ministrs uzsvēris, ka investīcijām veselības jomā ir nozīmīga loma tieši ilgtermiņa veselīgas dzīves pamatu ielikšanā, jo demogrāfija nav tikai bērna piedzimšanas brīdis, bet arī vecāku veselība ilgi pirms un ilgi pēc tā.
“Bērns neaugs vesels un veselā ģimenē, ja vecāki paši dzīvo ar hroniskām slimībām, aptaukošanos, hronisku stresu un priekšlaicīgi zaudētām darbaspējām”, sacījis Abu Meri.